SPAK po heton pasurinë e një ish-trafikanti, jo të gazetarëve

Dje Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar nëpërmjet një njoftimi theksoi se kishte kryer hetimet dhe kishte marrë vendimin e GJKKO në lidhje me një ish-trafikant droge, të dënuar në Turqi, dhe më pas arrestuar në vitin 2015 për çështje droge në Itali.

Ky ishte shtetasi Xhemail Pasmaçiu, i identifikuar nga gjurmët e gishtave se ishte personi i njëjtë me pronarin e telvizionit Ora News, Ylli Ndroqi.

Menjëherë shpërthyen reagimet, qëndrimet, duke e cilësuar si sulm politik, e të tjera si këto.

Gazetarët e Zotit Ndroqi në fakt tentuan të bënin avokatinë e eprorit të tyre, por në krah ju dolën jo pak eksponentë, kryesisht të opozitës, të cilët me gjysëm zëri thonin se kishin hallin e gazetarëve dhe jo të pronarëve, shkruan CNA.al

Por, e vërteta është se SPAK nuk ka kërkuar të hetojë gazetarët dhe as të arrestojë gazetarët. Nuk po ndalon, as shoqëron gazetarë, dhe as nuk po heton pasuritë e tyre.

SPAK po heton pasurinë e një ish-trafikanti droge, i cili është pronar mediash.

Pra, loja duke viktimizuar gazetarët dhe shmangur Ylli Ndroqin, është thjesht dhe vetëm një skemë e fëlliqur, e cila kërkon të mbrojë trafikantin dhe të nxjerrë gazetarët viktima.

Në fakt SPAK po heton pasurinë e trafikantit dhe jo të gazetarëve. Prandaj përqëndrimi duhet të jetë tek fakti se kemi të bëjmë me një ish-trafikant droge, pronar mediash.

Gazetarët që punojnë aty, ashtu siç ka ndodhur edhe në raste të tjera me mbyllje mediash, do ta gjejnë punën. Do ta gjejnë hapësirën sepse shumë prej tyre janë njerëz të zotë, me integritet dhe profesionalizëm që nuk kanë nevojë t’i mbajë as një ish-trafikant droge, apo dikush tjetër, që pretendon se është opozita e vërtetë apo fjala e lirë, përballë pretendimit të tyre se po sulmohen nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, shkruan CNA.al.

j.l./ dita