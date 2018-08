Spanja kërkon koalicion shtetesh për problemin e refugjatëve

Ministri i Jashtëm i Spanjës, Josep Borell, ka kërkuar përballë vërshimit të refugjatëve drejt vendit të tij solidaritet më të madh evropian.

Po të mos duan të japin mbështetje të gjitha shtetet në BE, atëherë duhet të prijë “një koalicion i vogël shtetesh rreth Gjermanisë, Francës dhe Spanjës”. Kështu është shprehur Josep Borell në një intervistë që i ka dhënë numrit të së martës të gazetës gjermane “Handelsblatt”.

Ministri i Jashtëm spanjoll lëvdoi politikën ndaj refugjatëve të Kancelares Federale Angela Merkel. Borreli përmendi shprehimisht hapjen e kufijve nga Merkeli në vitin 2015. “Për mua, Kancelarja Federale thjesht shpëtoi nderin e Evropës”, tha politikani spanjoll.

Në lidhje me grupin pararojë që synon ai në BE, Borell tha se ai duhet të kundërshtojë me zgjidhje konstruktive “politikën e frikës”, të cilën e praktikojnë aktualisht qeveritë populiste të djathta. Në këtë kuadër duhet të ketë edhe nxitje për vendet e origjinës së migrantëve, që t’i ripranojnë ata. Propozimi i Borellit është që për çdo imigrant të riatdhesuar, shtetet evropiane mund të pranojnë një migrant legal, të cilin ta kualifikojnë.

“Erasmus evropiano-afrikan”

Ministri i Jashtëm spanjoll foli për një “lloj Erasmusi evropiano-afrikan”, duke iu referuar programit me të njëjtin emër të studentëve. Por pas kualifikimit, njerëzit duhet të kthehen sërish në shtetin e tyre të origjinës dhe t’ia vënë në dispozicion dijen e tyre ekonomisë vendase. Një marrëveshje të kësaj natyre Spanja ka lidhur me Marokun dhe sipas Borellit nuk ka pasur probleme me riatdhesime atje.

Partitë e mëdha në Spanjë, me përjashtim të Podemos pajtohen në mendimin se numri më i madh i afrikanëve që vjen aktualisht në Spanjë përmes “itinerarit të Magrebit”, nuk janë njerëz në hall.

Edhe statistikat e Zyrës së Imigrimit dëshmojnë se thuajse të gjithë migrantët e rinj janë nga shtresa e mesme dhe ëndërrojnë për mirëqënie, karriera si muzikantë ose futbollistë. Shumë ekspertë janë të mendimit se ata do të ndodhen në një rrugë pa krye në Evropë.

a.s/dita