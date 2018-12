Spartak Braho: Enveri, Mehmeti… dhe Berisha me Finon

Rikthehet deputeti Spartak Braho në faqet e gazetës DITA për të vazhduar rrëfimin e tij për ngjarjet tragjike të vitit 1997. Cikli i tij i parë i intervistave nga fundi i tetorit deri në mesin e nëntorit, ngjalli interes të veçantë tek lexuesit tanë, prandaj dhe e pamë të arsyeshme ta vazhdojmë këtë rrëfim, duke sjellë fakte, dokumente dhe dëshmi të reja.

Dje, zoti Braho na solli një sasi tjetër dokumentesh tronditëse të asaj kohe, të cilat nuk kanë nevojë për koment. Po fillojmë sot me disa prej tyre për të vazhduar në ditët në vijim.

Këto dokumente që po botojmë sot janë interesante në kontekstin historik. Duke lexuar një urdhër të Sali Berishës në cilësinë e Komandantit të Përgjithshëm të Ushtrisë dhe anulimin që ika bërë brenda së njëjtës ditë ish-Kryeministri i qeverisë së Pajtimit Kombëtar, Bashkim Fino, gjithkush ka të drejtë të pyesë: Si është mundur të ndodhë kështu? Por ja që kështu ka ndodhur. Merret lehtësisht me mend se gjithçka, si urdhri i mobilizimit nga shefi i madh i ushtrisë dhe kundër-urdhri për të mos e zbatuar atë, kanë ndodhur brenda pak orësh. Presidencën nga zyrat e qeverisë i ndajnë jo më shumë se 500 metra. Nënteksti lehtësisht i lexueshëm është ky: Presidenti dhe Kryeministri nuk merreshin vesh me njëri-tjetrin. Nuk komunikonin as në telefon. Më se normale për atë kohë. Sepse kriza e madhe që kishte pllakosur vendin më së pari reflektohej në institucionet më të larta të shtetit, midis Presidencës dhe Kryeministrisë. Pse duhej të urdhëronte Komandanti i Përgjithshëm rrethimin e Tiranës? Nga kush kishte frikë?

Gjatë bisedës së djeshme me Spartak Brahon, jo pa qëllim ai kujtoi një komunikim midis Enver Hoxhës dhe Mehmet Shehut në tetor-nëntor 1944. Si Enveri dhe Mehmeti ishin në një mendje që Tirana të çlirohej me çdo kusht nga pushtuesit nazistë. Pse në vitin 1997 Sali Berisha kërkonte rrethimin e Tiranës? Që të ruante pushtetin apo pushtimin e tij të Tiranës?

Gjithsesi ishin ditët e fundit të pushtetërimit të tij. Dhe Tirana pas pak ditësh u çlirua pa kushte nga pushteti i tij.

Ja biseda që bëra dje me deputetin Braho:

– Zoti Braho, me sa shoh, edhe këto dokumente kanë të bëjnë me ngjarjet e përgjakshme të vitit 1997. Pse këmbëngulni aq shumë në ngjarjet e asaj kohe?

– Nuk ka këmbëngulje, miku im, ka një qëndrim në raport me një situatë të caktuar e cila kurrsesi nuk duhet toleruar. Nëqoftëse shumë shqiptarë e kanë harruar vitin 97, unë kam një bindje të palëkundur se ai vit ka qenë një ndër vitet më të zinj të Shqipërisë. Ajo tragjedi kombëtare që kemi përjetuar, jo vetëm nuk është zbardhur edhe pas më shumë se 21 vitesh, por nuk kemi asnjë të ndëshkuar nga përgjegjësit e asaj tragjedie. Mua si jurist, si deputet dhe si qytetar më trondit ky fakt. Duke patur në arkivin tim këto dokumente (që në të vërtetë janë dhe në institucionet përkatëse të shtetit), do të më rëndonin përjetësisht në ndërgjegje po të mos i bëja të ditura për opinionin e gjerë. Ja, kjo është arsyeja që po i bëj publike. Më mirë vonë se sa kurrë, thotë një fjalë e urtë.

– E pranoj këtë logjikë. Sot ne do të botojmë në DITA urdhrin e ish-Presidentit Sali Berisha të datës 1 korrik 1997 për bllokimin nga policia, garda dhe ushtria të Tiranës. Ndërkohë kemi dhe urdhrin tjetër në të njëjtën ditë nga Kryeministri Bashkim Fino që bën zero urdhrin e Presidentit. Dukej se diçka nuk shkonte ndërmjet institucioneve kryesore të shtetit në atë kohë, apo jo?

– Kjo është plotësisht e lexueshme dhe nuk ka nevojë ta pohoj unë. Lexoni të dy urdhrat dhe gjithçka është e qartë. Por, mos harroni: ishte data 1 korrik 1997. Saliut i kishte rrëshqitur toka nën këmbëdhembas disa ditës, do të jepte dorëheqjen. Fakti që Bashkim Finua anulon një urdhër të Presidentit është shumë domethënës. Jo vetëm se Finua ishtre socialist dhe Saliu demokrat. Po se në ç’situatë ishte Shqipëria e asaj kohe… Duke riparo këto dokumente, që kanë të bëjnëme Tiranën, më kujtohet letërkëmbimi i Enver Hoxhës me Mehmet Shehun në tetor-nëntor 1944. Komandanti i Përgjithshëm i Ushtrisë, pra Enveri, i cili kishte caktuar Mehmetin për të udhëhequr betejën për çlirimin e Tiranës, urdhëronte nga Berati: “Tirana të çlirohet me çdo kusht!”. Kam lexuar dokumentet e kohës dhe kam vënë re se Mehmeti, të gjitha urdhrat luftarakë i mbyllte me fjalët: “TIRANA DO TË ÇLIROHET ME ÇDO KUSHT!”. Pra kishte një harmoni të mirëkuptueshme midis Enverit dhe Mehmetit. Pavarësisht se të gjitha krahasimet çalojnë, bëni krahasimin midis urdhrave të Enverit dhe reagimit të Mehmetit në vitin 1944, dhe urdhrit të Komandantit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Sali Berisha në vitin 1997 dhe Kryeministrit Bashkim Fino. Finua me të drejtë refuzon dhe anulon një urdhër të Komandantit të Ushtrisë. Shumë mirë ka bërë! Por, përfytyroni sikur Mehmeti të kundërshtonte urdhrat e Enverit në vitin 1944? Çfarë katastrofe do të ishte bërë…

– Zoti Braho, a do të kemi surpriza të tjera gjatë këtij cikli të dytë intervistash?

– Po. Patjetër. Do të sjell dokumente që vërtetë janë tronditëse. Janë emra konkretë dhe situata të paimagjinueshme. Se çfarë përbajnë ato, do ta mësoni në ditët në vijim…

– Edhe një pyetje të fundit për sot: Si e përcollët ceremoninë shtetërore për rivarrimin e eshtrave të Mit’hat Frashërit në Tiranë?

– Është pak të them se e përcolla me trishtim. Me indinjatë po, si të gjithë veteranët antifashistë, si gjithë socialistë. Ua kam deklaruar qëndrimin tim kundër para se të bëhej kjo ceremoni. Ishte krejtësisht e panevojshme të provokoheshin ndjenjat e popullit me një gjest të tillë. Me pak fjalë, mund të them se nderimi i një kryekolaboracionisti të pushtuesve fashistë si Mit’hat Frashëri do t’i kushtojë rëndë kësaj qeverie.

Intervistoi dhe përgatiti botimin Xhevdet Shehu