Spartak Braho kritikon Metën/ “Ka shkelur me të dyja këmbët ligjin. Ai krahason veten me Ismail Qemalin dhe kërkon ta çlirojë”

Me dalje në terren dhe përfshirjen në fushatën elektorale të Presidentit Ilir Meta, kreu i shtetit ka shkelur me të dyja këmbët ligjin. Me këtë argument kandidati për deputet, socialisti Spartak Braho për Report Tv thotë se ky aktivitet i Metës duhet të ndalohej me forcë.

“S’ka ndodhur ne asnjë vend të botes që presidenti të dalë në fushatë, është shkelje e hapur e ligjit duke u bërë palë në fushatë, nëse do kishim parametra të shtetit të së drejtës do ndalohej me forcë. Ai krahason veten me Ismail Qemalin dhe kërkon ta çlirojë”, tha Braho.

Braho nuk ngurron të etiketojë të çmendur liderin e PD-së Lulzim Basha.

“Fushata që po zhvillon Partia Demokratike nxit vrasjen e shqiptarëve, duke u grumbulluar në atë formë. Lulzim Basha është i cmendur dhe po kryen krim gjenocidi”, shtoi ai.

Ngjarjen e rëndë në Rinas, Braho e quan tentativë të dështuar për grusht shteti.

“Ngjarja e rinasit është teper e rëndë. Përgjegjësi kan ata qe e nxitën at ngjarje e bllokuan shtetin, dhe në kushtet kur SHBA dhe NATO do të luajn loj ushtarake përball rrezikut Rus me nuanca problematike.Tentativat për at mini grusht shteti dështoi”, vijoi më tej Braho.

I renditur i 28 në listën e PS në qarkun e Tiranës, Spartak Braho shprehet i bindur për fitore. Nëse nuk fiton në zgjedhjet e 25 Prillit, Braho shprehet se do i dedikohet librave dhe do të vazhdojë jetën e një politikani në vëzhgim

m.m/ dita