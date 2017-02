Specializimet tek mjekësia/ Pikët e fituara nga intervista për 279 garuesit

Përfundon faza e parë e vlerësimit të kandidatëve që konkurrojnë për të fituar një nga 1865 kuotat e studimit të miratuara për programet e specializimeve afatgjata në mjekësi për 2017-ën.

Gjatë ditës së djeshme kanë kaluar në intervistë para komisioneve, 279 kandidatët që kanë plotësuar kushtet për të qenë pjesë e garës.

Pas vlerësimit të njohurive rreth specialiteteve përkatëse, komisionet e ekspertëve kanë zbardhur edhe pikët që secili kandidat ka siguruar me paraqitjen e bërë gjatë intervistimit.

Në tabelën bashkangjitur shkrimit gjeni të detajuar pikët e fituara nga secili kandidat. Gjatë intervistës, çdo kandidat është vlerësuar për:

“Aftësitë e gjykimit të kandidatit, motivimin për të vazhduar specializimin ku ka aplikuar, profilin e përgjithshëm psikologjik, predispozicionin për të punuar në grup, aftësitë dhe nivelin e komunikimit, nivelin e kulturës së përgjithshme, nivelin e shprehjes dhe kulturës mjekësore, aftësinë për të punuar në kushtet e stresit të zgjatur, tiparet e përgjithshme të metodës në punë dhe aftësinë për të lexuar dhe analizuar një material të mirëfilltë shkencor mjekësor”.

Në total nga intervista kandidati mund të fitojë 100 pikë. Faza e fundit e konkurrimit është testimi me shkrim që do të zhvillohet në datën 20 shkurt.

Testi do të ketë në përmbajtje 100 pyetje, zgjidhja e të cilave do të jetë vetëm me alternativa. Provimi do të zhvillohet në Agjencinë Kombëtare të Provimeve, sipas një grafiku orar të detajuar për secilin kandidat.

Referuar përcaktimeve të bëra në rregulloren e specializimeve, rreth 70 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve që do të ndjekin specializimet e kanë pikët e testimit. Ditën e dhënies së provimit, çdo kandidat duhet të jetë i pajisur me dokument identiteti, si dhe me një fotokopje të saj.

Rezultati final i çdo kandidati del nga pikët e marra në intervistën me gojë (vlerësohet me 100 pikë), testimi me shkrim (vlerësohet me 700 pikë), si dhe pikët e fituara nga mesatarja (vlerësohet me 200 pikë).

Pas mbledhjes së pikëve për secilën fazë, profesionistët që do të kenë pikët më të larta do të zgjedhin të parët edhe preferencat për specialitetet në të cilat duan të bëjnë regjistrimin për të vijuar studimet specializuese afatgjata.

Rektori i Universitetit të Mjekësisë, Prof. Dr. Arben Gjata, ka deklaruar gjatë ditës së djeshme se: “Është viti i tretë që zhvillohen konkurset. Është një risi, sepse kemi tre vjet rresht që vazhdojmë të marrim specialistë. Nuk ka pasur ndërprerje siç ka ndodhur në vitet përpara. Risia e këtij viti është që gjithë organizimi kalon në Universitet, mbi bazën e Ligjit të ri të Arsimit të Lartë”.

Pranvera Kola – DITA