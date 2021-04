Spiropali i “shtrinë dorën” Berishës. “Të kontribuojë si mjek, s’ ka krahasim me Lulin për të bërë punë”

Sali Berisha s’ka krahasim me Lulin për të bërë punë, sipas Elisa Spiropalit.

Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin fajësoi ish kryeministrin për deklaratat e tij kundra vaksinës dhe mos dhënien e kontributit të tij si mjek në këtë proces.

Elisa Spiropali:

Njerëzit duhet të dëshmojnë që vota nuk është e dhënë një herë e përgjithmonë, por votojnë për ata që punojnë. Sapo erdha nga Paskuqani dhe ndihet nevoja për të ndryshuar në atë vend, ata që ja kanë marrë votën për 30 vite nuk i kanë zhgënjyer, por i kanë keqtrajtuar.

Ai që ishte kryetar bashkie thoshte Kamza ime Kamza ime, ka qënë qeverisja më e keqe në Ballkanin Perëndimor.

Politika i jep emër të keq vendeve sidomos kur përdor ndasitë për origjinën, janë 30 komunitete të ndryshme që jetojnë bashkë.

Është dëshmia më e gjallë se si punojmë ne. Ai që ishte, iku e la Kamzën, iku në Dibër, ka lënë Flamur Nokën që ska ca të thotë dhe seriozisht që ja kuptoj vështirësinë se janë njerëzit që i kanë marrë besimin.

Është burrë? Edhe? Unë besoj te forca e karakterit po jo e gjinisë. Mua nuk më trembin betejat politike.

Mendoj se është e domosdoshme dhe jemi të pakonkurrueshëm në numrin e femrave pra të barazisë gjinore. Unë nuk e kam garën me kolegët e mi, unë e kam mision të timin për të marrë një rezultat histori në ato bashki.

Nga maji qershori mund të hapemi, deri në fund të vitit besoj do e kemi hedhur këtë të keqe mbrapa krahëve.

Unë jam shumë e keqardhur për deklaratat e Sali Berisha, do të kisha dashur që ai të ruante një nivel dhe të diskursit të tij. Deklaratat e tij për vaksinat dhe vdekjet.

Është fitore e madhe e vullnetit të palëkundur të Edi Ramës dhe për të çliruar Shqipërinë, nuk e marrim ne fitoren elektorale me shpëtimin e jetës, por dëshmon shumë për karakterin e liderit që kemi. Larg o Zot të kishte qënë ndonjë nga ata kandidatët që ka në listë, të kishte qënë Nard Ndoka Ministër Shëndetësie e Lulin në gjumë.

Sali Berisha mund të ketë 100 mëkatet e tij dhe mëkati i tij është që nuk bëhet bashkë me këtë iniciativë si mjek. Normalisht që s’ka krahasim me Lulin për të bërë punë, nuk është as zot i shtëpisë së tij. Më shumë zot janë Iliri dhe Monika që e marrin në telefon nga mëngjesi deri në dark ca duhet të bëjnë dhe normalisht dhe babai i tij që ka në shtëpi.

Pse e meriton një mandate të 3. Për të gjitha arsyet, jo se i kemi bërë të gjitha, por kemi bërë punët me radhë. Me themele e kam fjalën për financa, ndryshe nuk do e kishim përballuar dot as tërmetin e as pandeminë.