Spiropali me strukturat e FRESSH: I keni parë si janë vajzat e LSI në Parlament, e patë Monikën me çizme?

Spiropali zhvilloi një takim me strukturat e FRESSH-it ku kërkoi mobilizim të të gjithë të rinjve që të mbushin pallatin e sportit dhe të sfidojnë po ashtu edhe protestën e opozitës të 27 janarit.

Por komentet më pikante të Spiropalit kishin të bënin me mungesën e vlerësimit që sekretarja socialiste ka për vajzat deputete të LSI, kolege të saj, në Kuvendin e Shqipërisë.

“Dhe në parti të tjera ka të rinj, por janë ushtarë, i keni parë ato vajzat që ka future LSI në Parlament? I keni parë sesi janë? Të jesh i ri, nuk është vlerë, port ë kesh risi, dhe të sjellësh risi, është një vlerë”, tha Spiropali në fjalën e saj, raporton newsbomb.al.

“Ne fituam vetëm dhe u kërkuam njerëzve të na besonin. Të na besonin se do të hiqnim pazarxhinjtë dhe tepsixhinjtë nga administrata”, vazhdoi analizën Spiropali, duke iu referuar sërish zyrtarëve të LSI-së, e cila ka qenë forca aleate qeverisëse e PS, në mandatin e kaluar.

“Ne do të vlerësonim meritën te njerëzit. Njerëzit na besuan, dhe ne duhet tua kthejmë këtë besim” tha ai. Spiropali u foli për rëndësinë e çeljes së negociatave me BE.

“Kanë dalë disa forca politike që duan të kthejnë pas Shqipërinë. E tregojnë me aksione në Parlament, por edhe në forma të tjera.

Pse kujtoni ju se i hodhi çizmet ajo në Parlament? Apo tymin? Se nuk donin prokuroren? Jo, sepse janë kundër reformës”, tha Elisa Spiropali para të rinjve.

“Ndaj në 14 janar ne duhet të provojmë që kemi entuziazëm dhe që rinia është me ne. Të sfidojmë protestën e 27 janarit, të atyre, sepse janë njerëz të diskretituar që duan të diskretitojnë edhe Shqipërinë.

Ky duhet të jetë vizioni jonë. Nuk është çështja te një ditëlindje formale, por vlerat që ne përfaqësojmë. Dhe FRESSH duhet të jetë I qartë pse e mbështet këtë forcë politike.

Ky do të jetë motivimi dhe kjo do të bëjë dallimin me forumet e tjera”, tha Spiropali.