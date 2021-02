Spitali i Fierit do menaxhohet nga Turqia për 3 vjet/ Rama: 50 punonjës do jenë turq, 320 shqiptarë. Sistemit shëndetësor i duhet reformë, por kjo kërkon kohë

Kryeministri Edi Rama ndodhet ditën e sotme në Fier, aty ku po zhvillon një bashkëbisedim me qytetarët.

Kreu i qeverisë ka dhënë detaje mbi spitalin e ri Rajonal që po ndërtohet në Fier me financim të Turqisë. Rama u shpreh se tre vitet e para spitali do menaxhohet nga turqit dhe pastaj do u kalojë shqiptarëve. Kryeministri dha detaje edhe mbi shifra e personelit, ku 50 prej tyre do jenë turq dhe 320 shqiptarë.

“Do ketë 50 persona personel turk dhe 320 persona personel shqiptar. Personeli turk do jetë në nivele drejtuese, por edhe në mjekë. Do ketë një periudhë 3 vjeçare tranzicioni që do finalizohet me kalimi nën menaxhimin 100% të personelit shqiptar. Do jetë spitali i parë ku do marrë formë reforma për autonominë.Do të jetë spital publik, si të gjithë spitalet e tjera, pa pagesë, jo spital privat me faturë ekstra.”, deklaroi Rama.

Kryeministri tha se spitali “do të pajiset nga A te ZH nga Turqia dhe do të jetë një qëndër e transferimit të dijes“.

Rama e cilësoi si heroizëm punën e mjekëve dhe infermierëve sidomos në spitalet Covid. Sipas kryeministrit “një Tire apo disa Tire” nuk mund të hedhin hi mbi këtë heroizëm.

“Për mua janë heronj. Puna e tyre është përtej limiteve që mund të kuptojmë. Është e dhimbshme që një Tire apo disa Tire të hedhin hire mbi heroizmin e tyre. kjo është një çështje që adresohet me sistem dhe sistemin kërkon reformë dhe reforma do kohën e vet.

Shumëkush flet sot për spitalet sikur vjen nga Hëna. Sikur nuk e di se ku kanë qenë spitalet. Kur morëm ne detyrën ishin njerëz që vareshin në kangjellat e QSUT dhe ulërinin se nuk kishin ilaçe. Ishin njerëz që shkonin në spital me batanije dhe çarçaf me vete. Nuk është aty ku duhet të jetë, por që ta krahasosh kuptohet”, tha Rama.

o.j/dita