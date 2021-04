Spitali i ri Rajonal i Fierit hap dyert për pak ditë, 424 aplikantë për të filluar punë së shpejti

424 persona kanë aplikuar për të qënë pjesë e spitalit rajonal të Fierit. Lajmin e bëri të ditur, kryeministri Edi Rama.

Përmes një postimi në Facebook, Rama shkruan se puna në këtë spital do të fillojë për pak ditë.

“424 APLIKANTË për Spitalin e Ri Rajonal të Fierit, që hap dyert për pak ditë, me një super ekip turko-shqiptar, një qendër jo vetëm shërbimesh ekselence shëndetësore, po edhe transferimi teknologjie e dijesh, e cila do të jetë edhe i pari shembull i Autonomisë Spitalore që do ta shtrijmë në krejt vendin gjatë Mandatit të Tretë”

Spitali i ri do të ketë 380 të punësuar, prej të cilëve 50 do të jenë nga Turqia. Spitali i Fierit po ndërtohet me ndihmën e qeverisë turke si premtim i presidentit Erdogan gjatë vizitës së kryeministrit Rama në janar.