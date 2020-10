Stathi Kostare, mësuesi i popullit nga Zagoria i lënë në harresë

Mitro Saqellari

Zagoria ka mjaft figura të ndritura, një pjesë e këtyre figurave kanë marrë vlerësimin e duhur nga shteti, si Çajupi, Aristidh Ruçi, Ilia Dilo Sheperi, Petro Zheji të cilëve u është akorduar titulli më i lartë, Nderi i Kombit. Një pjesë janë harruar por ka dhe më keq, një pjesë janë diskriminuar apo eliminuar fizikisht.

Stath Dhimitër Maro Kostare nga Hoshteva e Zagorisë i datëlindjes 1921, mbasi mbaroi ciklin e ulët 5 vjeçar në fshatin e lindjes me mësuesit e talentuar Qiro Priftin & Sotir Andonin vazhdon Normalen e Elbasanit ku kapi nivelet më të larta. Pushtimi fashist i vendit me ministër arsimi Ernest Koliqin u bën thirrje arsimtarëve për të shkuar vullnetarë mësues në Kosovë ku deri në vitin 1939 numri i shkollave shqipe ishte pothuaj në nivele të ulta, dhe nga viti 1939 -1941 në Kosovë u hapën 174 shkolla të niveleve të ulta, 3 gjimnaze dhe një Normale në Prishtinë. Kësaj thirrjeje iu përgjigjen më tepër se 200 mësues, ku ndër ta ishte dhe Stath Kostarja.

Stathi nga dita në ditë përparon dhe shkëlqen si mësues dhe pedagog. Ai shumë shpejt mëson në mënyrë të shkëlqyer gjuhën serbo-kroate. Gjuha shqipe e pastër dhe e kulluar e folur prej tij, me rregulla binte në sy. Botimet po thuaj të përditshme në shtypin dhe revistat e kohës e kthejnë mësues Stath Kostare në pikë referimi për mësimdashësit kosovarë. Mësues Stathi nuk ndalet në punën e tij, boton metodika dhe tekste mësimore për të gjitha nivelet e arsimit kosovar. Shumë shpejt ai vihet drejtor i bordit të teksteve, përkrah hapjen e shkollave turke për komunitet turke dhe në vitin 1950 zgjidhet kryetar i emigrantëve shqiptarë pas një tubimi në Prizren.

Stathi ka qenë Drejtor i Revistës së vetme Pioneri. Në vitet ‘70 u emërua në krye të Bashkësisë Kulturore Arsimore të Kosovës. Në atë kohe ky funksion quhej Sekretar i Bashkësise Kulturore Arsimore të Kosovës. Kjo realisht ishte si një Ministri Arsimi, por për arsye politike të kohës nuk quhej Ministri sepse Kosova ishte krahinë dhe jo shtet dhe krahinat nuk kishin Ministri. Në vitin 1945 ka bërë Abetaren e Kosovës, ka botuar 14 tekse të niveleve të ndryshne arsimore. Ka përkthyer me dhjetra libra nga autorë të mëdhenj. Stathi ka dhënë një kontribut në përkthimin e librit “Përrallat e Andersenit” pjesë të së cilit janë përkther dhe nga Bedri Dedja, Pirro Misha dhe Dritan Thomollari.

Ka përkthyer: “Lavdërimi Marrise ” /Desiderino Erasamus, Pinakoleka e vjeter Mynihen, Abari /Voja Teric, Serbia e Shqipëria /i Dimitreje Tuçoviç, Milioni (i Marko Pollo), Agime e Shpresa /Vilhelm Grim. Ka krijuar dhe botuar, ka lënë nje bibliotekë shumë të pasur në Prishtinë. Në fëmijërinë time as edhe një herë nuk e kam dashur këtë emër, sepse emrin e tij e lidhja me emrin e Koli Kostare, kushëriri i parë i tij i cili u dënua nga regjimi komunist me akuza të rëndomta dhe qesharake por në një farë mënyre, u përdor si karrem emri i Stathit. Sot është e kundërta, këtij njeriu duhet t’i ngrihet monument.

Stathi Kostare & Vitori Kondi (Kapo)

Në vitin 1940 Stathi iu përgjigj thirrjes së Ministrit të Arsimit Ernest Koliqi për të vajtur në Kosovë. Stathi rrëmbeu penën dhe ngjitet për në bjeshket e Kosovës për të çliruar këtë vend nga errësira. Vito Kondi në vitin 1943 rrëmben dyfekun dhe ngjitet në malet e Zagorisë ku krijon forumet e rinisë anti-fashiste dhe bëhet Sekretare Organizative e Qarkut të Gjirokastrës. Në vitin 1946 Vito Kondi-Kapo emërohet nga shteti Atashe pranë Ambasadës në Beograt ku Hysni Kapo ishte Ambasador. Vito i telefonon dhe i kërkon Stathit takim në Ambasadën Shqiptare në Beograd. Stathi kërkesës së përsëritur të Vitos nuk iu përgjigj !…

Në vitin 1999 në eksodin e kosovarëve, në një ekspozitë në të cilën kam qenë pjesëmarrës dhe prezantoja mjaltin e Zagorisë një farmacist i cili mësimet e tij i kishte marrë nga Stathi, i bën përshtypje emri Zagori dhe më flet me një superlativë për Stath Kostaren e midis bisedës më thotë: Stathi Kostarja është mësues i popullit në Kosovë. Me vdekjen e tij Kosova ka shpallur dy ditë zie. Stathi u martua me një grua Kroate, bëri dy fëmijë ku djalit i vendosi emrin Gjergj, shpresonte se Gjergji do të bëhej si Gjergj Kastrioti. E thoshte shpesh me shaka në letrat që dërgonte. Gjergji ishte vërtetë ekselent në gjimnaz dhe Di-xhei i parë kosovar, por deri këtu arriti. Në Prishtinë njihej edhe me emrin Gjok Di-xhei. UDB shumë figura i ka implikuar që këta të mos kthehen në ushqim shpirtëror atdhetar dhe shpesh kundërshtarët apo xhuçat në mendje hedhin baltë për këtë patriot të shquar ashtu si për Andon Zako Çajupin. Asgjë nuk e ul, asgjë nuk e përkul emrin e Stathi Kostares. Stathi Kostarja ka një meritë të pa diskutuar në njësimin dhe përcaktimin e rregullave gramatikore dhe gjuhësore në Kosovë. Ai vinte dhe i përkiste treves së Zagories ku gjuha dhe theksi i pastër ka një nivel të lartë të bukur, të ëmbël gjuhësor. Zagoria është më e pasur me këtë mësues të popullit dhe më e varfër pa të.