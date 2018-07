Statistikat e Francë-Kroaci: Historia e finaleve favorizon debutuesit

Pas një festivali njëmujor të futbollit, Kupa e Botës 2018 do të ulë siparin pasditen e sotme në Moskë, teksa kampionët e botës të 1998-ës do të përballen me një Kroaci që do të bëjë paraqitjen e saj të parë në një finale të Botërorit.

Përballjet direkte

Franca ka marrë tri fitore dhe dy barazime në pesë ndeshjet e mëparshme të luajtura kundër Kroacisë, me sfidën e vetme mes këtyre dy kombëtareve në një Botëror që është fituar 2-1 nga Franca në gjysmëfinalen e 1998-ës.

Trajneri aktual i “Gjelave”, Didier Deschamos, ka luajtur 90 minuta në atë takim dhe Franca ka ngritur kupën atë vit.

Statistika

– Tri finalet e fundit të Kupës së Botës kanë shkuar me kohë shtesë. Gjithsesi, vetëm dy finale janë vendosur me penallti në historinë e Botërorit (1994, 2006).

– Kjo do të jetë finalja e tretë për Francën në Kupën e Botës, duke fituar njërën (1998) dhe duke humbur tjetrën me penallti (2006). Gjithashtu, ata janë skuadra me më shumë pjesëmarrje (3) në finalen e Kupës së Botës që nga 1998-a, duke lënë mbrapa Gjermaninë dhe Brazilin (2).

– Kjo do të jetë finalja e parë e Kroacisë në një Botëror, kombëtarja e 13-të e ndryshme dhe e 10-a europiane që merr pjesë në aktin final të Kupës së Botës. Dy debutuesit e fundit të finales kanë fituar (Franca në 1998 dhe Spanja në 2010), ndërsa debutuesit e fundit që kanë humbur kanë qenë holandezët në 1974-ën.

– Franca ka qenë në disavantazh vetëm për 9 minuta dhe 12 sekonda në këtë Botëror, ndërsa Kroacia ka qenë në disavantazh në të tri ndeshjet me eliminim direkt.

– Me përjashtim të penalltive, Franca ka fituar 11 nga 14 ndeshjet e fundit që ka luajtur në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës (2 barazim, 1 humbje).

– Kroacia është kualifikuar në tri takimet me eliminim direkt pas penalltive ose kohës shtesë, por asnjë skuadër nuk ka luajtur në kohën shtesë në katër ndeshje të ndryshme të një Botërori; ekipet e tjera që kanë luajtur në kohën shtesë në tri takime të ndryshme kanë qenë Belgjika (1986), Anglia (1990) dhe Argjentina (2014).

– Antoine Griezmman është përgjegjës (gol/asist) për 11 gola të realizuar në nëntë ndeshje me eliminim direkt në kampionatet e mëdha (Botëror + Europian), më shumë se çdo lojtar tjetër i Francës në 50 vitet e fundit, më shumë se Zinedine Zidane (8) dhe Michel Platini (6).

– Kylian Mbappe do të kërkojë të bëhet adoleshenti i dytë që shënon në një finale të Kupës së Botës pas Pele, në 1958-ën. Mbappe (3 gola) është që tani adoleshenti me më shumë gola të shënuar në një Botëror që nga Pele (6 në 1958-ën).

– Olivier Giroud nuk ka realizuar asnjë gjuajtje në portë në këtë Botëror, pavarësisht se ka luajtur 465 minuta për Francën. Që nga 1966-a, asnjë lojtar nuk ka bërë më shumë tentativa (13) në një Botëror pa goditur asnjëherë portën.

– Didier Deschamps mund të bëhet personi i tretë që fiton Kupën e Botës si lojtar dhe si trajner pas Mario Zagallo dhe Franz Beckenbauer.

Ai ka fituar 73% të ndeshjeve të Botërorit (8 nga 11), mesatarja më e mirë për një trajner që ka drejtuar më shumë se 10 ndeshje në një Kupë të Botës.

– Vetëm Antoine Griezmann (2 gola dhe 2 asiste) ka qenë i përfshirë në realizimin e më shumë golave se Mario Mandzukic (2 gola, 1 asist), në fazën me eliminim të këtij Botërori.

– Ivan Perisic ka qenë i përfshirë në realizimin e 10 golave në kompeticionet e mëdha për Kroacinë (6 gola, 4 asiste), më shumë se çdo lojtar tjetër bashkë me Davor Suker (9 gola, 1 asist).

– Nëse Raphael Varane luan, ai do të bëhet francezi i pestë që ka luajtur në finalen e Champions League dhe atë të Kupës së Botës në të njëjtin vit pas Thierry Henry (2006), Zinedine Zidane, Didier Deschamps dhe Christian Karembeu (1998). Varane ka fituar në Champions League, ndërsa vetëm Karembeu ka arritur t’i fitojë të dy kompeticionet nga katër të tjerët.

a.s/dita