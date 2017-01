Statuja e Lirisë me ngjyrë për herë të parë e stampuar në një monedhë ari

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hedhin në treg një monedhë në ar me vlerë rreth 100 dollarë, ku Statuja e Lirisë, e barazvlefshme me Marianën në Francë do të jetë për herë të parë një grua me ngjyrë, sipas “US Mint”, shërbimi amerikan për emetimin e monedhave.

Monedha në ar 24 karat do të hidhet në treg me rastin e përvjetorit të 225-të të këtij shërbimi, në kuadër të një serie të ilustruar me “Statujën e Lirisë” me prejardhje të ndryshme.

“Ato do të përfaqësojnë një Liberty alegorike në disa forma bashkëkohore, duke përfshirë përfaqësimin e shtetasve amerikane me origjinë aziatike, me origjinë hispanike, me origjinë indiane, ndër të tjera”, njoftoi “US Mint” në një deklaratë.

Ky shembull ka si qëllim për të simbolizuar diversitetin kulturor dhe etnik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Prerja e re do të dalë në treg duke nisur nga 6 prilli. Ajo paraqet në anën ballore bustin me profilin e një “Lady Liberty” me ngjyrë, me një kurorë me yje mbi krye. Ajo dominon monedhën amerikane “In God we trust” (ne besojmë në Zot) dhe është e rrethuar nga datat 1792 dhe 2017, ose 225 vite saktësisht.

Pjesa e pasme përfaqëson një tjetër simbol të rëndësishëm të SHBA-së, një shqiponjë në fluturim.