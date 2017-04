Stavri Floku, një përmendore përtej Vishegradit

Nga Spiro Xhavara

Brigada VIII Sulmuese është një nga formacionet më të lavdishme të Ushtrisë N-ÇL. Ajo qysh me krijimin e saj u quajt “Ylli i ri i lirisë” për nga vetë përbërja e saj, ku shumica e partizanëve ishin të rinj e të reja, dalë në male me idealin e madh për çlirimin e Atdheut nga pushtuesit nazifashistë. Kjo Brigadë zhvilloi luftime të fuqishme me armikun për çlirimin e Gjirokastrës, Kuçovës, Lushnjës, Beratit, Tiranës, etj dhe deri Mal të Zi, nga gjiri i së cilës ranë në fushën e betejës 148 dëshmorë dhe tre Heronj Populli. Njëri nga partizanët e këtij formacioni të lavdishëm luftarak, ishte edhe djali trim Stavri Floku, objekti i këtij shkrimi.

Stavri Floku u lind në Qestorat të Lunxhërisë, Gjirokastër, në një familje të thjeshtë fshatare me tradita patriotike, ku kaloi edhe fëmijërinë. U shkollua edhe në Korfuz, edhe në Qestorat e, nga kjo, duke i njohur shumë mirë të dyja gjuhët, shqipen dhe greqishten, shpesh i ilustronte bisedat e bukura që bënte edhe me fjalë të urta të të dy popujve, duke i bërë ato mjaft tërheqëse.



Ai ishte ndër të parët patizanë të krahinës, që të rinj rrokën armët, i lanë mënjanë hallet e tyre jo të pakta familjare dhe u bashkuan në radhët e ushtrisë çlirimtare që luftonte me pushtuesit e huaj. Në fillim u aktivizua me çetën partizane që mbante emrin e bashkëfshatarit të tij, rilindasit të madh Koto Hoxhi e, më pas në radhët e batalionit “Misto Mame”. Me krijimin e Brigadës VIII Sulmuese në Sheper të Zagorisë më 25 prill1944, ai me batalionin “M.Mame”, u inkuadrua në radhët e saj, duke arritur deri zv/komandant i kompanisë së parë të batalionit të dytë. Hap më hap e luftim më luftim, ku njëherë edhe u plagos, ai me Br8S arriti deri në Vishegrad të Jugosllavisë, nga ku u kthyen fitimtarë, arritën ëndrrën e madhe të çlirojnë vëndin nga fashistët italianë e nazistët gjermanë dhe, madje edhe taka të Jugosllavisë. Siç kanë folur e shkruar shumë shokë të tij,

***

Si mbaroi lufta, Stavrua u kthye në Qestorat me dy fitore, njera më e bukur se tjetra. Me çlirimin e vendit dhe lirinë, për të cilën luftoi me trimëri dhe tjetra,…ai erdhi në Qestorat me nuse, me Lenin nga Struga, me të cilën lindën e rritën katër fëmijë dhe shkuan një jetë me gëzime dhe dhimbje të mëdha.

Mbahet mënd në Qestorat, që kur ajo erdhi vetëm 17 vjeçe, shumë e bukur dhe me një buzëqeshje që nuk iu shua mbi buzë edhe kur përjetoi dhimbjen e madhe të humbjes së djalit të madh, ajo pra, nuk dinte asnjë fjalë shqip. Me Stavron, që u emërua oficer në korpusin e Gjirokastrës, kuptohej, se ai e kishte mësuar shumë mirë edhe serbokroatishten kur punonte andej, ndërsa me mëmën e Stavros, kunetërit dhe kunatat vetëm me shënja.

Me mbylljen e kufijve me Jugosllavinë në vitin 1948, ajo nuk u takua më kurrë me të ëmën e vëllezërit, gjer në vitin 1991, pas një transformimi të tmerrshëm mbi pesëdhjetë vjeçar. Kështu që ajo, me Stavrin, njërëzit dhe vëndlindjen e tij, me Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që punoi, u lidh pazgjidhshërisht deri në fund të jetës së saj, duke mbetur një figure shumë e njohur dhe e dashur për këdo, sidomos beratasit.

Stavri nga çlirimi i vendit e gjer në fillim të viteve ’60-të, shërbeu në radhët e Ushtrisë Popullore, si officer i specializuar në sektorët e prapavijës. Kudo që shërbeu dhe në çdo detyrë që iu ngarkua, në korpusin e Gjirokastrës, Korçës, në Lushnjë e së fundi në Berat, ai u karakterizua nga vendosmëria dhe përkushtimi maksimal për plotësimin me korrektesë e rezultate të çdo detyre dhe të çdo stërvitjeje në atë periudhë të ngarkuar me tensione të mëdha kombëtare e ndërkombëtare.

Gjatë karierës së tij ushtarake si oficer, nga ku doli në lirim me detyrën e shefit të prapavijës e me gradën nënkolonel, ai ka qënë tepër korrekt me detyrat dhe shumë i përpiktë në marëdhëniet me eprorët e vartësit, por sidomos e veçanërisht në administrimin e mallit të shtetit. Si i thonë, nuk të falte gramin. Në atë kohë jepeshin ndihma e kompesime për ushtarakët dhe për popullatën, të cilat shpesh mbuloheshin nga shpenzimet e stërvitjeve të mëdha, por Stavrua ishte një specialist i lindur në mbajtjen e statistikave, pasqyrave dhe listave të shpërndarjes për çdo gjë. Dhe kështu e përfundoi karierën, me nder e dinjitet, me rregull e pastërti të lartë morale e qytetare dhe i përcjellë me shumë dashuri nga gjithë efektivi i repartit. Ai është dekoruar disa herë nga Kuvendi Popullor, si për pjesmarrjen në luftën N-ÇL, ashtu dhe për punën e tij shembullore dhe të ndërgjegjëshme, kudo me rezultate, cilësi e arritje. Vlerësimet për të, madje, vazhdojnë edhe pas vdekjes së tij. Kështu Komiteti I Veteranëve të Luftës, i ka akorduar atij dekoratën “Nderi veteranëve të luftës N-ÇL”, ndërsa krahina e lindjes së tij e ka dekoruar me “Nderi i krahinës së Lunxhërisë”

Si u lirua nga ushtria, Stavri që s’e kish mbushur akoma moshën e pensionit të plotë, punoi në terren, fillimisht në parkun e mallrave të Urës Vajgurore si brigadier për disa vite. Kudo ai shquhej për ndershmëri e marëdhënie shumë të mira shoqërore e korrekte me të gjithë. Vitet e fundit të punës i kaloi si përgjegjës i agjencisë së udhëtarëve në Berat, ku u shqua, veç të tjerave, edhe si njeri i dashur e zemërmirë, që të zgjidhte hall në atë kohë të vështirë të transportit, ku duhej të kishe mik për të gjetur një biletë.

***

Ky ishte Stavri Floku dhe këto radhë janë një homazh respekti e nderimi të veçantë për të dhe një buqetë me lule mbi portretin e tij