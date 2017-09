Stolat inteligjentë në Vlorë, bashkia reagon e revoltuar, por ja një foto “pikante”

Prej disa ditësh në qytetin e Vlorës janë vendosur disa stola “inteligjent”. Por në media ka pasur edhe reagime lidhur me shifrat e kostos. Pas kësaj ka reaguar bashkia e Vlorës e cila shkruan si më poshtë:

Nisur nga disa lajme te pasakta te përhapura ne rrjetet sociale dhe disa media, Bashkia Vlore dëshiron te sqaroje si me poshtë:

Projekti i iniciuar nga Bashkia Vlore quhet “Sistemi Multifunksional “Smart City” dhe ka nje vlere prej 52.891.000 lekësh. Ky projekt përmban një sistem multifunksional teknologjik që do të mundësojë një rrjet komunikimi të shpejtësisë së lartë i bazuar mbi fiber optike ne qytetin e Vlores , shërbim wi‐fi free ne te gjithe zonen e Lungomares, stola interaktive per banoret dhe turistet e shume sherbime te tjera.

Per me teper ky sisten permban vendosjen e kamerave te sigurise pergjate te gjithe Lungomares, kryqezimet kryesore te qytetit dhe disa nga zonat me problematike. Kamerat e sigurise sherbejne per rritjen e sigurise ne qytetin tone per banoret, por edhe turistet e shume qe deshirojne te vizitojne Vloren.

Projekti ne fjale e kthen Vloren ne nje nga qytetet me te sigurte ne Shqiperi.

Ne kete projekt perfshihen mbi 8 km fibër optike, kamera outdoor per monitorim me rreze te gjate, stola inteligjentë, pajisje wireless, pajsije monitorimi ne godinën e Bashkisë dhe ne sallën e Policisë Bashkiake, pajisje kompjuterike, dhe një seri e gjithë me pajisje elektronike per funksionimin e plote te këtij sistemi. Stolat qe permendin individe te caktuar zene me pak se 5% te vleres se ketij projekti.

Policia Bashkiake do te mbikeqyre keto kamera 24 ore per te garantuar siguri maksimale per banoret dhe turistet.

Me gjithe sulmet dashakeqe nga individe te caktuar, Bashkia eshte e vendosur ta shnderroje Vloren ne qytetin me te sigurt te Shqiperise dhe nderkohe ta shnderroje ne qytetin me teknologjik ne Shqiperi me akses ne internet falas.

Por për çfarë po përdoren realisht këta stola? Sigurisht që një brezi me moshë më të vjetër, nuk ke se si ia shpjegon kur të duhet ta përdorësh.

“Ja dhe stoli inteligjent 25 milionesh. Ka nje keqkuptim brezash kjo pune. Mua qe me duhej wireless mbeta ne kembe”, shkruan gazetarja Eglantina Nikollaj në statusin e saj ne rrjetet sociale.