Struktura e re e pagave për punonjësit e shëndetësisë, ndryshimet për të gjitha kategoritë

Ndryshojnë pagat e punonjësve të shëndetësisë. Duke nisur nga një janari i këtij viti, personeli mjekësor do të përfitojë edhe rritjen e premtuar të pagës sipas kategorisë në të cilën përfshihet. Në Fletoren Zyrtare tashmë është zbardhur edhe vendimi i miratuar së fundmi nga Qeveria (në datën 24 dhjetor 2020), ku detajohet struktura e re e pagave për punonjësit e ccdo njësie shëndetësore në vend.

Për secilën kategori, në vijim të shkrimit do të gjeni të plotë shtesën për vjetërsi, atë për kualifikim, shtesën për kushtet e punës, si dhe shtesën për pozicion pune. Konkretisht në vijim gjeni të plotë strukturën e pagave për punonjësit e administrimit të përgjithshëm nga “specialist” deri në “titullar institucioni” në strukturat shëndetësore universitare, në spitalet rajonale, në spitalet psikiatrike dhe në spitalet bashkiake, ndryshimin e pagës për personelin mjekësor në strukturat shëndetësore universitare dhe në Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës, nëpunësit/punonjësit e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, personelit mjekësor në Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët, personelit mjekësor në spitalet psikiatrike, rajonale dhe bashkiake, personelin mjekësor dhe punonjësit e tjerë me arsim të lartë në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, personelit në Qendrën e Shërbimeve Mjekësore, personelit në Qendrën e Inxhinierisë Biomjekësore, punonjësve në Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, atyre në Qendrën Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore dhe Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim.

Gjithashtu e detajuar jepet edhe struktura e pagave për punonjësit e Njësisë së Helikopterëve të Transportit Mjekësor të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, personelin mjekësor dhe personelin teknik të shkencave mjekësore në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe spitalin përkatës, personelin mjekësor civil, në strukturat e Forcave të Armatosura të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes, personelin teknik të shkencave mjekësore të sistemit të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, personelin teknik të shkencave mjekësore, civilë, të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe personelin teknik të shkencave mjekësore në Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës.

Sipas kushteve të përcaktuara në vendim, bëhet e ditur se për punonjësit e personelit teknik të shkencave mjekësore kur punojnë brenda rrethit të tyre, por larg vendbanimit dhe kthehen brenda ditës, do të marrin edhe një shpërblim mujor që do të jetë në masën e 3,000 lekëve në muaj. Ndërsa kur nuk kthehen në vendbanim brenda ditës shpërblimi mujor që do të përfitojnë do të jetë në masën e 4 000 lekëve në muaj.

“Ndërsa trajtimi financiar i punonjësve mjekësorë të korpusit akademik të Fakultetit të Mjekësisë, të Universitetit të Tiranës që shërbejnë në institucionet shëndetësore, për shërbimin që ofrojnë pranë këtyre strukturave, është si vijon: për personat që janë me titull shef shërbimi “Profesor” do të jetë 75 000 lekë, për personelin “Profesor i asociuar” do të jetë 70 000 lekë, si dhe kur kemi të bëjmë me shef shërbimi me gradën “Doktor i shkencave” do të jetë 67 000 lekë. Trajtimi financiar i punonjësve mjekësorë të korpusit akademik të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës që shërbejnë pranë Institutit të Shëndetit Publik, për shërbimin që ofrojnë pranë këtyre strukturave, është 70 000 lekë në muaj”, nënvizohet në vendimin e zbardhur.

Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2021, të përballohen nga fondet e miratuara për politikat e reja të pagave, në ligjin e buxhetit për këtë vit. Ky vendim i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2021.