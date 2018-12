FOTO: Edhe PD nesër në protestë, studentët: Shmangni përfshirjen

Në një njoftim në mediat sociale, studentët kanë lajmëruar se protesta do të vijojë edhe ditën e nesërme, por kanë bërë thirrje që asnjë prej tyre të mos bashkohet me protestën që Partia Demokratike do të organizojë me rastin e 8 Dhjetorit.

Në njoftimin e parë studentët kanë bërë me dije se protesta do të mbahet sërish tek Ministria e Arsimit në orën 10:00, për të kërkuar plotësimin e kushteve dhe jo negociata, siç qeveria njoftoi sot.

Ndërkohë në postimin e dytë ata shkruajnë:

“Nesër ka protestë edhe Partia Demokratike. Por ne nuk do të përfshihemi fare me ta! Ne nuk do lejojmë që ata të përfshihen me ne. Jo politikë! Nuk do kalohet nga Kryeministria”!

o.j/dita