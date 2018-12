“8 kërkesat tona janë të qarta. Përgjigja e Ramës nuk ishte për ne”

Prej disa orësh me mijëra studentë që marshuan nga fakultetet e tyre drejt Ministrisë së Arsimit, po protestojnë me pankarta në duar dhe janë në pritje të plotësimit të 8 kërkesave të tyre.

Prej një jave studentët nga fakultete të ndryshme të vendit kanë dalë për të protestuar, por nuk pranojnë të ulen me kryeministrin Edi Rama.

Për mediat disa prej studentëve janë shprehur se nuk ka ura komunikimi dhe ata janë të qartë në kërkesat e tyre, madje ajo që ka ofruar Rama nuk ishte përgjigja që ata presin.

“Nuk ka ura komunikimi, janë të qarta kërkesat tona. Ajo që ai tha nuk ishte përgjigje për ne, ishte për politikën, jo për ne. Qeveria i di shumë mirë zgjidhjet dhe do të na ulë në tavolinë dhe pastaj t’i ndryshojë gjërat. Nuk ka më negociata”.

“Nuk tërhiqemi nga protesta. As dialog, as përfaqësi nuk do të ketë. 8 pika të panegociueshme kemi ne, jo dialog. Do të përshkallëzohet kjo situatë nëse nuk plotësohen kërkesat. Ne nuk jemi biznes që të bëjmë negociata, jemi për të drejtat tona që janë të qarta. Luftojmë me zemër dhe me shpirt për të drejtat tona”, thanë disa studentë të tjerë.

