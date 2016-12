Studentët që përfitojnë nga 1800 bursat e miratuara

Pranvera Kola -Dita

Rreth 1800 është numri i studentëve të rinj që do të përfitojnë bursë nga shteti për vitin akademik 2016-2017. Qeveria ka miratuar në mbledhjen e djeshme, kriteret që duhet të plotësojnë të gjithë studentët për të përfituar nga skema e bursave të miratuara.

Krahas kategorive në nevojë, pjesë e planit të bursave për këtë vit, do të jenë edhe më të mirët e maturës, si dhe studentët ekselentë.

Afati përfundimtar për shqyrtimin dhe miratimin e bursave, për studentët e regjistruar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2016-2017 është përcaktuara data 31 janar e 2017-s.

Ndërsa për të gjitha kategoritë tjera të studentëve të regjistruara në vitet e tjera (pas vitit të parë të studimeve në universitetet publike), dorëzimi i dosjes së dokumenteve që nevojiten për të përfituar bursë duhet të bëhet brenda datës 30 dhjetor të këtij viti.

Po sipas vendimit të qeverisë, për vitet në vijim, afati përfundimtar për shqyrtimin dhe miratimin e bursave për të gjitha kategoritë, do të jetë jo më vonë se muaji dhjetor i vitit përkatës akademik. Vendimet e fakulteteve dhe njësive të qeverisjes vendore për miratimin e bursave të studentëve do të bëhen publike nga vetë universitetet nëpërmjet shpalljes online të listave përfituese.

MAS, mbështetur në numrin e studentëve që ndjekin vitin e parë akademik harton planin e shpërndarjes së bursave, të cilat i përcjell për vlerësim dhe miratim në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Këshillat bashkiakë, mbështetur në planin e dërguar nga MAS, shqyrtojnë dhe miratojnë kërkesat për bursë. Më pas, kopja e vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e bursave përcillet zyrtarisht pranë universiteteve publike, si dhe MAS-it.

Bursat për më të mirët e maturës dhe studentët ekselentë

“Studentët e shkëlqyer me notë mesatare maksimale nga sistemi i arsimit të mesëm të lartë (shkolla e mesme), që ndjekin studimet në një program të ciklit të parë “Bachelor”, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në fakultetet publike, do të përfitojnë bursë sipas masës së përcaktuar.

Si notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota 10, e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha viteve të gjimnazit, përfshirë këtu edhe rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore. Lista e studentëve të shkëlqyer në këtë rast hartohet nga Agjencia Kombëtare e Provimeve, e cila ka menaxhuar edhe të dhënat përkatëse mbi rezultatet dhe mesataret e të gjithë maturantëve që kanë fituar studimet e larta gjatë këtij viti”, sqarohet në vendimin e qeverisë.

Ndërsa për studentët e regjistruar në vitet pas të parit, notë mesatare maksimale do të konsiderohet 10, e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha provimeve, detyrimeve të shlyera dhe të parashikuara për programin përkatës të studimit për vitet pararendëse.

Këta studentë duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës.

Po sipas vendimit, bursa do të përfitojnë edhe studentët që kanë zgjedhur të ndjekin degët që përbëjnë prioritet kombëtar në universitetet publike të vendit, degë të cilat marrin statusin si të tilla nga Këshilli i Ministrave.

Studentët që frekuentojnë këto programe studimi, do të trajtohen me bursë vetëm për periudhën që ndjekin studimet në fushat prioritare dhe për kohëzgjatjen normale të programit të studimit. Mosplotësimi i këtij kriteri çon në pezullimin e bursës.

Bursat për kategoritë në nevojë

Studentëve të regjistruar në programet e ciklit të parë, në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, dhe që përkasin shtresave sociale në nevojë, u akordohen bursa kur ata plotësojnë kriteret për t’u konsideruar si studentë në nevojë.

Përzgjedhja e studentëve që do përfitojnë bursë në këtë rast bëhet sipas dy kritereve, përkatësisht kriterit ekonomik, dhe atij jo-ekonomik. Sa i takon kriterit ekonomik, në vendimin e qeverisë saktësohet se: “Kanë të drejtë që të përfitojnë bursë të gjithë studentët që ndjekin programet në largësi mbi 10 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore.

Gjithashtu do të përfitojnë bursë edhe secili nga studentët që rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia vendore. Dhënia e bursës për personat me aftësi të kufizuara konfirmohet vetëm pas marrjes së vërtetimit nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, si përfitues i pagesës së aftësisë së kufizuar”.

Ndërsa jashtë kriterit ekonomik do të trajtohen me bursë edhe katër kategori të tjera studentësh. Konkretisht bëhet fjalë për: Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit, ata që kanë humbur përgjegjësinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror, si dhe studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të

Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.

Përjashtimet nga plani i bursave

Sipas vendimit të qeverisë, nuk përfitojnë bursë, apo humbasin të drejtën e përfitimit në rast se konstatohet se studentët: “Janë ndarë nga trungu familjar, familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private, vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi, shpallen mbetës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese, si dhe ata që nuk kanë përfunduar programin e studimit brenda kohëzgjatjes normale të tij, të përcaktuar në aktin e hapjes së programit përkatës të studimit”.

Bursat për vitet e tjera, pas vitit të parë të studimeve, rishqyrtohen dhe miratohen çdo vit nga universitetet publike.

Njësia e qeverisjes vendore pajis studentët me dokumentacionin ligjor që vërteton gjendjen për t’u konsideruar student në nevojë. Kandidatët që ndjekin studimet në universitetet publike në vitet e dyta e më lart, nëse gjatë vitit të parë të studimeve nuk kanë përfituar bursë dhe plotësojnë kriteret e parashikuara për kategoritë në nevojë, kanë të përfitojnë bursë brenda numrit të bursave të planifikuara dhe që administrohen nga institucionet publike të arsimit të lartë.

Fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat, si dhe numri i bursave për studentët administrohen nga institucionet publike të arsimit të lartë. Bursa përllogaritet si shpenzim mesatar ditor për lekë në ditë dhe paguhet çdo muaj, me kalim në numrin e llogarisë bankare të çdo studenti.

Drejtuesit e fakulteteve duhet të dërgojnë zyrtarisht, çdo muaj, pranë njësisë së financës në institucionin e arsimit të lartë, të dhënat për shlyerjen e detyrimeve për frekuentimin e programit përkatës të studimit, që rrjedhin si pasojë e regjistrimit si student në atë program studimi, për të gjithë studentët që përfitojnë bursë.

Dokumentacioni i kërkuar për bursat

Konkretisht në dosjen e dokumenteve të kërkuara për përfitimin e bursës studenti duhet të përfshijë: “Deklaratën e kryefamiljarit, vërtetimin e studentit që është pranuar në degën përkatëse, e cila duhet shoqëruar edhe me vërtetimet nëse ka familjarë të tjerë, motra dhe vëllezër që ndjekin studimet e larta.

Në dosje nuk duhet të mungojnë edhe certifikata familjare, vërtetim konvikti për bashkëshortet me fëmijë, vërtetim familjarisht nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, vërtetimi i ndihmës ekonomike, vërtetim nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit për prindërit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes që nuk ndjekin studimet, vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme apo Rajonale e Tatimeve për ushtrim të biznesit privat, vërtetim nga Bashkia për ushtrim të biznesit privat, si dhe vërtetim pasurie nga Zyra e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”. Pas afateve të përcaktuara për pranimin e dosjeve, komisioni i ekspertëve do të kalojë në sitë të gjithë dokumentacionin e çdo aplikanti, duke detajuar më pas edhe listën finale të kandidatëve që përmbushin kushtet për t’u trajtuar me bursë

Kategoritë në nevojë që do të përfitojnë bursë

Sipas kriterit ekonomik:

Studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 (dhjetë) km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore.

Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore.

Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar.

Jashtë kriterit ekonomik:

Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit.

Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë.

Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror.

Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.

Me bursë do të trajtohen edhe studentët e viteve të para që rezultojnë të jenë më të mirët e maturës 2016, si dhe kandidatët që janë regjistruar të ndjekin degët e listuara nga qeveria si programe studimi prioritet.

Dosja që studenti duhet të dorëzojë për bursën duhet të përmbajë: