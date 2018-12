Studenti shqiptar i Milanos, “Nënë Terezë” në Tanzani

Naun Kule

(Shqiptari që përfaqëson Italinë në një Projekteuropian të bamirësisë)

Buzëqeshja e fëmijëve të botës, mund ta shpëtojë njerëzimin…!

Aldri Çela është studentekselent në një Universitet prestigjioz në Milano. Pastri vitesh shkollimi në Shqipëri, u vendos familjarisht këtu, ku kreu shkollën e mesme dhe tani përgatit diplomimin në marrëdhënie ndërkombëtare. Si i tillë, u bë pjesë e Shoqatës dhe projektit europian “Umoja”(Unitet) i cili, ka për mision bamirës ndihmesën vullnetarisht ndaj fëmijëve të braktisur në botë. Pra, misioni i këtij Projekti, përqaset me veprën e Shenjtores shqiptare “Nënë Tereza”.Projekti në fjalë kishte shumë vende ku do shërbehej për një kohë 6 mujore. Secili nga studentët aplikantë mund të zgjidhnin kësisoj edhe kontinentin; në Afrikë apo në Azi, në Europë dhe Amerikë…Madje, projekti përfshinte edhe Shqipërinë ku Aldri do ta kishte shumë më të lehtë. Por jo. Aldri zgjodhi të panjohurën; Tanzaninë në Afrikë…!

Pas trajnimit disaditor në qytetin e Romës ku mori informacionepër shtetin, gjuhën dhe popullin, “fluturoi” për në Tanzani. Një popull dhe vend krejt i panjohur. E pikërisht për këtë arsye edhe përvoja e misionit ishte e jashtëzakonshme. E panjohura i nxiste këta të rinj, studentë nga disa Universitete të Europës, për një mision të tillë humanitar, në një vend “prapa diellit” ku vendasve u duken si të ishin Messia…

…………………………………….

…..Në kthim nga Tanzania, djaloshi shqiptar Aldri Çela, ka marrë me vete gjithë dashurinë dhe shpresën e këtyre “vëllezërve të vegjël” siç i quan ai. Në sytë dhe fjalët e tyre, ai lexon dëshirat e pafundme që gjallojnë ato fytyra, tek shohin dhe buzëqeshin pafajshëm. Aldri punoi lodhshëm ta mësonte shpejt gjuhën e vendasve(swahili), për t’i dëgjuar kërkesat e fëmijëve, gëzimet dhe qarjet e tyre, në gjuhën e vet.

Tek shfleton albumin me fotot e shumta mes tyre, Aldri mallëngjehet, pasi tashmë, sikur të ishte rritur me ata, njeh ëndrrën e secilit, për jetën, familjet dhe prindërit e munguar, për fëmijërinë e pajetuar…

Shumë mbresa dhe shqetësime, Aldri me shokë ia shprehu edhe ambasadorit italian në kryeqytetin e Tanzanisë, Dar esSalaam i cili, i ftoi në një pritje të posaçme.

Ambasadori i falenderoi për këtë shërbim humanitar me të cilin nderojnë veten, shtetin dhe popullin italian…

-Aldri nderondy popuj dhe dy shtete…! i thanë shokët -Aldri është shqiptar…!

Ambasadori italian qeshi. U ngrit, dhe e përgëzoi duke i shtrënguar dorën. E falenderoi në emër të popullit Italian, të fëmijëve tanzanianë dhe…të shqiptarëve. E falenderojmë edhe ne për emrin e mirë që promovon nëpër botë, si shqiptar. I kërkuam edhe disa kujtime për këtë përvojë të dobishme dhe krejt të panjohur.

***

-Dita jote e punës në Tanzani ?

Fillonte zakonisht në orën 8:00 kur shkonim për t’i ndihur fëmijët në punët e mëngjesit si për të larë enët ose për larjen e rrobave. Pasi kisha mbaruar aty, duhet tëgrumbulloja fëmijët “Wachanga”, që në swahili do të thotë fëmijët deri ne 3 vjeç. I çoja në “Ukumbi”. Ky ishte një sallon ku mund të luanin lirshëm dhe kishin mundësinë për t’u shprehur. Aty fëmijët rrinin rreth një orë e gjysmë. Kur mbaronte aktiviteti, unë e kisha detyrë për të përcjellë çdo fëmijë në shtëpinë e tij. Në 14.30, pas pushimit të drekës, aktiviteti im ishte mësimi me fëmijë të klasës së dytë fillore me të cilët bëja ose matematikë ose anglisht. Shumicën e kohës bënim matematikë sepse anglishtja ishte disi e vështirë për nivelin e tyre. Pas një ore mësimi, në 15.30, fillonte ora e “Kipindi”, një aktivitet lojërash në natyrë. Me këtë mbyllej pasditja dhe aktiviteti i fundit ishte “Kipindi” i darkës që shkonte nga 19.30 deri ne 21.00, në të cilin, organizonim përsëri aktivitete të ndryshme.

-Përgjegjësia jote shtetërore dhe morale?

Përgjegjësi e madhe ishte shpenzimi ekonomik që shteti italian bënte për të na dhënë mundësinë ne, për të vajtur dhe për të ndihmuar njerëz dhe fëmijë që nuk njohin asgjë tjetër në këtë botë, përveç asaj qendre jetimore ku jetojnë. Për t’u dhënë mundësinë të kenë një të ardhme me perspektivë më të mirë në krahasim me fëmijët që nuk e kishin këtë mundësi. Përgjegjësia morale ishte të përpiqesha që ata fëmijë të ndiheshin sa më pak të vetmuar dhe të braktisur. Mundohesha t’u dëshmoja që dikush i do dhe ky, isha unë. Kurse personat e tjerë që shërbenin në këtë qendër të ndjeheshin të ndihmuar dhe të mbështetur nga unë dhe shokët e mi..

-Cili ishe ti për këta fëmijë jetimë?

Unë shkova atje si një ndihmës, si dikush që kishte dëshirë dhe mundësi për të ndihmuar, për të shpenzuar kohë dhe bashkëjetuar me ata fëmijë fatkeq. Shërbimi im ishte një ndihmë në çdo aktivitet që ajo qendër jetimore merrte përsipër dhe unë, bashkë me kolegët e mi, merrnim përgjegjësinë që çdo aktivitet të zhvillohej me dobi dhe sukses.Për njerëzit e vendit ne ishim si vëllezër, thirreshim “dada” ose “kaka”, që në sëahili do me thënë motër ose vëlla. Për fëmijët ishim një pjesë e asaj familje që atyre u mungonte. Ishim një vëlla i madh ose një motër e madhe, një dajë ose një hallë; njerëzit tek të cilëtfëmijët mund të shkarkoheshin, të na rrëfeheshin për jetën e tyre të mjerë. Pra kishin një marrëdhënie tjetër, krejt dashamirëse, vëllazërore.

-Njohja dhe ndarja me këta fëmijë? Ata sot për ty?

Në trajnimin disaditor që na bëri Ministria e Jashtme italiane në Romë, na thanë se në qendrën ku do shërbeja ishin rreth 80 fëmijë midis të cilëve 7-8 me HIV. Kur arritëm atje u ndjeva në siklet sepse nuk dija si të sillesha me njerëzit e vendit, sidomos për pengesën e gjuhës. Me përfundimin e kursit trajnues në Romë, ky merak u zvogëlua dhe njohja me vendin e njerëzit përmirësohej çdo ditë.Moment shumë i rëndë dhe emocionues ishte ndarja me ata fëmijë dhe njerëzit me të cilët bashkëpunuam. Për ata isha bërë si një vëlla i madh. Kujtoj me dashuri çdo fëmijë dhe çdo person që kam njohur në këtë eksperiencë të mrekullueshme dhe çdo herë që më vjen në mend secili nga ata, kujtimi bashkohet me një nostalgji të sinqertë që shkon deri në dhimbje. Mendoj që këto 5 muaj më kanë mësuar shumë. Më kanë dhënë shumë më tepër ata mua, se sa unë atyre.

-Sikur të ishe ti Mesia, çdo bëje për ata fëmijë?

Jemi mësuar të mendojmë se kemi nevojë për aq shumë gjëra për të përmirësuar botën, për një fuqi që nuk është në mundësinë dhe kontrollin tonë. Këta fëmijë, këta njerëz që jetojnë kaq larg dhe kaq afër nesh, kanë nevojë për shumëçka, por më shumë, për dashuri dhe njerëzim nga ana jonë.

Kujtoj një darkë kur një fëmijë 13 vjeçar më dhuroi qesen me kokoshka që mamaja ia kishte dhënë me vete. Më befasoi ai gjest. Ishte krenaria dhe madhështia e një fëmije me të cilëndonte të më shpërblente, të më nderonte…

Nëse do isha Mesia..? Do t’i shpjegoja botës arsyen për të cilën ata fëmijë nuk kanë asgjë.

Do shpjegoja padrejtësinë njerëzore se “miliardat e të kamurve në këtë botë, ngrihen dhe shtohen mbi ferrin e varfërisë” që e vuajnë përjetësisht milionat e fëmijëve si këta…

-Momenti më i vështirë; dita më e mirë a më e keqe…?

Çdo ditë kishte momente të ndryshme. Një ditë mund të kishte me shumë momente të vështira, tjetra vinte më e gëzuar.

Mund të them që momenti më i vështirë ka qenë nata në të cilën një gocë 11 vjeçare iku nga qendra në të cilën jetonim dhe nuk e gjetëm dot. Kërkuam gjithë natën, derisa në mëngjes u kthye vetë. Mbaj mend që kam provuar një merak të madh, shqetësim për veten por më shumë, dhimbje për atë, vajzën fëmijë…

Momentet me të këqijaishin kur u shërbeja fëmijëve që ishin me HIV. Nga këta, më dhimbsej aq shumë Xhoni, një fëmijë 5 vjeçar. Ishte fëmija më i prekur nga kjo sëmundje. Çdo ditë ishte me humor dhe emocione të ndryshme, një ditë ishte i zëmëruar, një ditë i lumtur, një ditë qante pa arsye. Këto momente për mua ishin më të këqijtë, sepse nuk dija si tandihmoj atë fëmijë; ndjehesha i pafuqishëm.

Momentet më të gëzuar, sigurisht, ishin momentet e lojës me fëmijët, kur haja bashkë me ata, kur qeshnin për diçka që kisha bërë unë padashje, një gjest i çuditshëm për ata apo një fjalë e thënë nga unë gabim në gjuhën e tyre. Sido që të kishte qenë dita, kur shkoja të flija, çdo ditë kisha provuar një gjë të re, momente me emocione të ndryshme. Gëzohesha kur gjeja se edhe unë u kisha dhuruar atyre fëmijëve një të qeshur, një gëzim, emocion…

-Cilin përfaqësoje në këtë mision Shqipërinë apo Italinë?

Në Tanzani përfaqësoja sëpari veten time; një shqiptar njëzetë e një vjeçar me dëshirën për të dalë nga skemat bashkëkohore të Europës, dhe të përballem me realitete të ndryshëm, të prapambetur e të panjohur. Poredhe me dëshirën se si e qysh mund të ndihmojë dikë apo disa njerëz në nevojë. Shpresoj gjithashtu të kem përfaqësuar sa më shumë djem dhe vajza të moshës time; të çdo shteti, gjinie,besimi dhe race, në këtë mision human për të ndihmuar shtresat e vuajtura të botës. Por pas kësaj përvoje, mendoj se për të realizuar këtë aspiratë humane, nuk ka nevojë domosdo të shkojmë deri në Tanzani apo Afrikë. Shpesh herë, mjafton të trokasim edhe në derën e fqinjit…

-A njohe realitete të ngjashme me Shqipërinë apo Italinë?

Me jetën dhe konceptet shqiptare fatkeqësisht kishte edhe ndonjë përqasje. Bie në sy një pajtim me fatin, me gjendjen e krijuar nga shkaqe jashtë teje apo me konceptin e të kënaqurit me pak. Duket sikur kanë shteruar motivet e luftës për ndryshim..

E njëjtë thuajse është edhe mënyra e afrimit me zhvillimet bashkëkohore, me botën e kapitalit siç e shohim sot nëEuropë. Ushqehen dëshirat e brezit të ri për modën e fundit, mburrjet se bëhesh dikushi pse ke modelin e fundit të celularit, kur një fotoja jote në Fb, ka marrë qindra pëlqime, se del me makinë të markës së fundit, etj.

E, nëse është ky zhvillimi që u ofrohet adoleshentëvetë sotëm, në çdo vend të botës, nuk është ai i duhuri.Ajo botë afrikane atje, shpesh më rikthente fëmininë time në periferinë e Tiranës, kur gjithë ditën luanim rrugëve me pluhur a baltë dhe futeshim në shtëpi me muzgun e mbrëmjes….

-A ishte një përvojë që ia vlente? A ua këshillon shokëve?

Patjetër që po. E panjohura gjithnjë ka edhe surprizën, edhe sfidën; çka na jep mundësinë të njohim veten, botën, realitete dhe njerëz të cilët kurrsesi nuk mund t’i njohësh e t’i përjetosh nga rrëfimet apo fotot e dikujt.

-Cili është mesazhi për liderët e sotëm në botë?

Dostojevski ka shkruar se “Shpesh na duket sikur mes njerëzve të ndryshëm dhe të largët, nuk ka pika kontakti”…Në vërtetë ka shumë.Kjo vlen edhe për tëvarfrit e gjithë botës, kudoqofshin janë njëlloj; të mjerë.

Do doja jashtë mase që liderët tanë t’i njohin dhe t’i zbatojnë këto përvoja në vendimmarrjet e tyre për të ardhmen e botës. Në këto vende, në këto qendra ku gjallojnë miliona fëmijë, janë të mbledhura e të ushqyera buzëqeshje, jetë dhe shpresa që mund të ndriçojnë gjithë botën.Njeri nga ato fëmijë, ai që me dhuroi qesen me kokoshkat, më rrëfeu një ditë se ka dëshirë të madhe për t’u bërë inxhinier avionësh…!E përkëdhela dhe i buzëqesha, ndërsa më vinte për të qarë…Pse jo? Ai, njëlloj si unë, ka të njëjtat të drejta të përmbush ëndrrën e vet si edhe moshatarët e tij, kudo në botë.

Të gjithë fëmijët mund të flenë mbrëmjeve me buzëqeshjen e buruar nga një shpresë see nesërmja do përmbushiëndrrat e tyre, pasi dihet se gjithë vuajtjet njerëzore i kanë rrënjët tek dëshirat. Këto buzëqeshje dhe dëshiraështë krim të vriten apo të shuhen.

Shpresa dhe buzëqeshja e fëmijëve të botës, mund ta shpëtojnë njerëzimin…!