Studimet Master në Ekonomik: Lista e fituesve të rinj të 2019-s, afatet e regjistrimit

Fituesit e shpallur në 21 programet “Master profesional” dhe “Master shkencor”, për pranimet e vitit të ri akademik. Procesi mësimor për ciklin e dytë të studimeve nis zyrtarisht në datën 8 nëntor.

Pas vlerësimit të dosjeve të paraqitura nga aplikuesit, komisioni i ekspertëve në Fakultetin Ekonomisë në Universitetin e Tiranës ka detajuar edhe listën finale të fituesve që do të ndjekin studimet e ciklit të dytë në programet “Master profesional”, si dhe “Master Shkencor”.

Në vijim të shkrimit do të gjeni listat e detajuara të kandidatëve fitues në të gjitha programet e studimit të ciklit “Master”, për pranimet e reja të vitit akademik 2019-2020. Identifikimi i fituesve në listë për çdo program studimi bëhet sipas kodit përkatës të aplikantit. Autoritetet drejtuese të këtij fakulteti bëjnë me dije se të gjithë fituesit që janë pjesë e kësaj liste duhet të paraqiten për të bërë regjistrimin final si fitues në degën ku janë përzgjedhur. Sipas afateve të përcaktuara, fituesit duhet të paraqiten pranë sporteleve mësimore për të bërë regjistrimin çdo ditë nga ora 12:00-15:00 deri në datën 5 nëntor. Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me një dokument identifikimi dhe mandatin e pagesës së regjistrimit, i cili merret në Zyrën e Informacionit, apo sekretaritë përkatëse të përcaktuara nga fakulteti. Kush nuk regjistrohet në afatet e caktuara, e humbet të drejtën për vijimin e studimeve të nivelit të dytë përgjatë këtij viti. Prioritet në përzgjedhje kanë pasur fillimisht kandidatët që kanë kryer studimet e nivelit të parë në degët e Fakultetit Ekonomik të ngjashme me degën e përzgjedhur të masterit. Pas këtyre kandidatëve përzgjedhja ka vijuar më me kandidatët e tjerë që kanë kryer studimet në fakultetet e tjera publike, apo të huaja në degë të ngjashme me atë që kërkohet për studimet e ciklit të dytë. Ndërkohë që të tretët në përzgjedhje sipas numrit të kuotave të lira kanë qenë edhe studentët që kanë kryer ciklin e dytë në programet e institucioneve private të arsimit të lartë në vend. për secilën kategori, klasifikimi i fituesve është përcaktuara nga mesatarja e studimeve të nivelit të parë. Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë, saktësohet se programet e studimit “Master i shkencave” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara teorike, si edhe me aftësim për kërkim shkencor në një fushë të caktuar. Këto programe organizohen në: programe që realizohen me jo më pak se 120 kredite formimi në vijim të ciklit të parë dhe me kohëzgjatje normale dy vite akademike. Programet e studimeve “Master profesional” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara, profesionale në një fushë të caktuar. Këto programe organizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike. Studimet e ciklit të dytë “Master profesional” përmbyllen me provim përfundimtar formimi ose punim diplome dhe në përfundim të tyre lëshohet diplomë “Master profesional” në fushën e arsimimit të kryer. Procesi mësimor për ciklin e dytë të studimeve nis zyrtarisht në datën 8 nëntor.

Master i Shkencave në Ekonomiks (MSHE)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Studime Ekonomike Evropiane (MPSEE)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Financë (MSHF)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Financë (MPF)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Financë, Kontabilitet dhe Auditim (MPFKA)

Kodi i Fituesve

Master i Shkencave në Menaxhim Risku (MSHMRI)

Kodi i Fituesve

Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim (MSHKA)

Kodi i Fituesve

Master Profesional në Kontabilitet (MPK)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Administrim Biznes (MSHAB)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Administrim Biznes (MPAB)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Administrim Publik (MSHAP)

Kodi i Fituesve

Master Profesional në Administrim Publik (MPAP)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Marketing (MSHMR)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Marketing (MPMR)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Menaxhim Turizmi MSHTU)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Menaxhim Turizmi (MPMTU)

Kodi i Fituesve

Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Ekonomi (MSHSIE)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Sisteme Informacioni në Ekonomi (MPSIE)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Siguria e Informacionit (MSHSI)

Kodi i fituesve

Master Profesional në Teknologjia e Informacionit dhe Manaxhimi i Biznesit (MPTIMPB)

Kodi i fituesve

Master i Shkencave në Statistikat Zyrtare (MSHSZ)

Kodi i fituesve

