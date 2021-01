Studimet në “Bachelor” për 2021/ Ja tarifat vjetore të shkollimit për studentët e Universitetit të Tiranës

Ndonëse po zhvillohet në kushte të pazakonta, edhe për këtë vit viti akademik tarifat e studimeve në fakultetet e Universitetit të Tiranës nuk do të pësojnë ndryshime. Senati Akademik i Universitetit të Tiranës ka aprovuar pak kohë më parë vendimin ku ka miratuar paraprakisht tarifat e shkollimit për programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor” dhe në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë për vitin akademik 2020-2021. Në vijim të shkrimit do të gjeni të plotë tarifën vjetore të shkollimit që duhet të shlyejnë studentët e ciklit “Bachelor”, në të shtatë fakultetet që janë pjesë e këtij institucioni të arsimit të lartë publik në vend, përkatësisht në Fakultetitn e Ekonomisë, Drejtësisë, Histori-Filologjisë, Shkencave të Natyrës, Shkencave Sociale, Gjuhëve të Huaja, si dhe filialit të Sarandës. Tarifat jepen të detajuara si për studentët që ndjekin studimet në këtë cikël si program i parë studimi, si dhe ata që ndjekin një program të dytë studimi, tarifat për të cilët janë edhe më të larta.

Sipas vendimit, studentët brenda kohëzgjatjes normale të programit të studimeve do t’i nënshtrohen vetëm një tarife vjetore shkollimi që është ajo e vitit përkatës që janë duke ndjekur. Studentët në programet e ciklit të parë do të shlyejnë tarifën e shkollimit për të tri vitet akademike, të ndarë në vite, aq sa është edhe kohëzgjatja e programit mësimor. Ndërsa studentët që janë duke ndjekur programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë, do të paguajnë tarifë shkollimi për pesë vite akademike, aq sa është edhe kohëzgjatja e këtyre programeve të studimit.

Në ligjin e arsimit të lartë përcaktohet se programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh. Programet e studimit të ciklit të parë në Universitetin e Tiranës realizohen, si rregull, me 180 kredite europiane dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike.

Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Ndërsa programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë realizohen me 300 kredite, për një kohëzgjatje prej jo më pak se 5 vite akademike. Personat që kanë kryer studimet e integruara në drejtësi, ose në një program të ciklit të dytë të studimeve, të barasvlershëm me to, mund të konkurrojnë për t’u përgatitur si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, noterë, avokatë të shtetit, përmbarues privatë ose shtetërorë, si dhe juristë në administratën shtetërore, qendrore dhe vendore, pasi të kenë kryer provimin e shtetit në drejtësi. Provimi i shtetit organizohet nga ministria përgjegjëse për arsimin dhe Ministria e Drejtësisë, sipas rregullave dhe procedurave, të parashikuara në legjislacionin në fuqi.

Ndryshe nga vitet e shkuara, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e Covid-19 në vend, procesi mësimor që në nisje të vitit akademik po zhvillohet nëpërmjet platformave online, pa pjesëmarrjen fizike të studentëve në auditore. Vendimi i dhënë nga Komiteti Teknik i Ekspertëve për zhvillimin e mësimit online do të vijojë deri në një tjetër vlerësim të situatës dhe rrezikshmërisë që paraqet Covid-19.