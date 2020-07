STUDIMI: Ilaçi që përdoret për sklerozën e shumfishtë trajton Covid-19

Rezultatet paraprake të një studimi klinik tregojnë një trajtim të ri për Covid-19, i cili mendohet se do të zvogëlojë numrin e pacientëve që kanë nevojë për kujdes intensiv, shkruan BBC.

Trajtimi nga Biotech Synairgen me bazë në Southampton,Britani përdor një proteinë të quajtur interferon beta të cilën trupi prodhon kur merr një infeksion viral.

Proteina depërtohet drejtpërdrejt në mushkëri të pacientëve me koronavirus, duke përdorur një nebulizator e në këtë mënyrë do të stimilojë një përgjigje imune.

Gjetjet fillestare tregojnë trajtimi mund të ulë shanset e një pacienti me Covid-19 që të ketë sëmundje më të rëndë dhe ul shanset me 79% të hyjnë në terapi intensive.

Sipas kompanisë Synairgen, pacientët kishin dy ose tre herë më shumë të ngjarë të rikuperoheshin deri në pikën kur aktivitetet e përditshme nuk komprometoheshin nga sëmundja e tyre, pretendon .

Për më tepër, koha mesatare e pacientëve të kaluar në spital thuhet se është zvogëluar për një të tretën, për ata që marrin ilaçin e ri, nga një mesatare prej nëntë ditësh në gjashtë ditë.

Studimi përfshinte 101 vullnetarë që ishin pranuar për trajtim në nëntë spitale në Mbretërinë e Bashkuar për infeksione Covid-19. Gjysma e pjesëmarrësve iu dha ilaçi, ndërsa gjysma tjetër mori atë që njihet si placebo, pra një substancë joaktive.

Shkencëtari përgjegjës i studimit, Tom Wilkinson, thotë se nëse rezultatet konfirmohen në studime më të mëdha, trajtimi i ri do të jetë “një ndërrues i lojës”.

“Studimi ishte relativisht i vogël por sinjali se trajtimi përfiton pacientët ishte jashtëzakonisht i fortë,” thotë ai. “Ne nuk mund të prisnim rezultate shumë më të mira se këto,” i tha shefi ekzekutiv i Synairgen Richard Marsden.

Çfarë do të ndodhë më pas?

Marsden tha që kompania do të prezantojë gjetjet e saj tek rregullatorët mjekësorë në të gjithë botën brenda dy ditëve të ardhshme për të parë se çfarë informacioni të mëtejshëm ata kërkojnë për të aprovuar trajtimin. Ky proces mund të zgjasë me muaj, megjithëse qeveria britanike, si shumë të tjerë, ka thënë se do të funksionojë sa më shpejtë që të jetë e mundur për të miratuar trajtime premtuese të koronavirusit.

Është e mundur që mund të jepet aprovimi urgjent, pasi remdesivir i ilaçeve antiviral ishte në maj. Një mundësi tjetër është që do të jepet leje për më shumë pacientë që të marrin trajtimin me efektet që monitorohen me kujdes për të konfirmuar se është i sigurt dhe efektiv.

Nëse merr miratim, ilaçi dhe nebulizatorët e përdorur për ta shpërndarë atë, atëherë do të duhej të prodhoheshin në sasi të mëdha.

Si funksionon trajtimi?

Interferon beta është pjesë e linjës së parë të mbrojtjes së trupit kundër viruseve, duke paralajmëruar atë të presë një sulm viral.

Ilaçi i ri është një formulim i veçantë i interferonit beta i dërguar direkt në rrugët e frymëmarrjes.

Ideja është që një dozë e drejtpërdrejtë e proteinave në mushkëri do të shkaktojë një reagim më të fortë anti-viral, madje edhe në pacientët, sistemi imunitar i të cilëve është tashmë i dobët. Interferoni beta zakonisht përdoret në trajtimin e sklerozës së shumëfishtë.

Studimet e mëparshme klinike të kryera nga Synairgen kanë treguar se mund të stimulojë një përgjigje imune dhe se pacientët me astmë dhe gjendje të tjera kronike të mushkërive mund të tolerojnë me lehtësi trajtimin.

Naveed Sattar, profesor i mjekësisë metabolike në universitetin e Glasgow, tha se rezultatet duken shumë mbresëlënëse, dhe megjithëse pranohet që studimi është i vogël me pak më shumë se 100 pjesëmarrës.

“Do të ishte mirë të shohim rezultatet e plota pasi të ishin prezantuar dhe rishikuar nga të tjerët për t’u siguruar që ato janë të fuqishme.Një punë e tillë do të kërkonte një gjykim më të madh por, edhe këto rezultate janë shumë të mira,” deklaroi ai.

j.l./ dita