Studimi: Shijet në ushqim lidhen me gjenet tona dhe ndikojnë tek disa sëmundje

Shijet tona në ushqim dhe pije do të lidheshin me gjenet tona, gjë që do të ndikonte gjithashtu në zhvillimin e disa sëmundjeve që lidhen me zakonet e të ngrënit.

Një studim i botuar në “Nature Human Behavior”, i kryer nga Universiteti Osaka dhe Riken Center, heton lidhjen midis gjeneve dhe ushqimit.

Sipas asaj që ekipi kërkues zbuloi, jo vetëm që disa variante gjenetike do të ndikonin shijet tona në tryezë, por ato do të shoqëroheshin gjithashtu me fillimin e disa sëmundjeve që lidhen, pak a shumë drejtpërdrejt, me ushqimin, siç janë diabeti dhe kanceri.

“Është e vërtetë që ne jemi ato që hamë, por tani mund të themi gjithashtu se hamë ato që jemi”, thotë Yukinori Okada, një nga autorët.

Studimi analizoi zakonet e të ngrënit të mbi 160 000 japonezëve, duke studiuar gjenet e pjesëmarrësve duke filluar nga shijet e tyre në tryezë. Ekspertët konsideruan në mënyrë specifike 13 zakone të ngrënies, duke përfshirë konsumimin e alkoolit, kafesë, çajit jeshil, qumështit, kosit, djathit, peshkut, perimeve, mishit dhe natto, një ushqim tipik japonez i prodhuar nga soja e fermentuar.

Rezultati tregoi për 10 lidhje të reja midis dietës dhe gjenomit, katër prej të cilave kishin të bënin me konsumin e kafesë dhe tre me konsumin e alkoolit. Në veçanti, studiuesit zbuluan se një variacion i veçantë i gjenit (polimorfizmi i vetëm nukleotid, SNP) i lidhur me konsumimin e kafesë ose alkoolit, ishte i lidhur pothuajse me të gjitha zakonet e ngrënies.

Për të përcaktuar nëse ndonjë nga SNP-të e shoqëruara me dietë ishte gjithashtu i lidhur me ndonjë sëmundje gjenetike, studiuesit kryen studime të lidhjes gjenomike (ose GËAS), që duke analizuar variantet gjenetike të gjenomit të plotë të pjesëmarrësve, për të kuptuar nëse këto janë të lidhura me disa tipare specifike, në këtë rast, një sëmundje. Rezultatet treguan se gjashtë nga SNP-të kishin lidhje me fenotipin, domethënë karakteristikën e të paktën një sëmundjeje, përfshirë disa forma të kancerit dhe diabetit të tipit 2.

Me fjalë të tjera, gjenet do të ndikonin jo vetëm shijet tona për sa i përket ushqimit, por edhe në predispozicionin tonë për të zhvilluar disa lloje të sëmundjeve gjenetike. Sipas studiuesve këto rezultate mund të ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie më të shëndetshme: duke ditur preferencat tona gjenetike për ushqime të caktuara, veçanërisht alkoolin do të jetë e mundur të identifikohen ata që tentojnë të abuzojnë me to, duke parandaluar dëmtimin.