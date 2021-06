Sulm me thikë në Gjermani, disa të vrarë dhe të plagosur! Autori i sulmit ishte i dehur

3 persona të vdekur dhe 6 të plagosur u raportuan pas një sulmi me thikë në qytetin Wurzburg në Bavari, rreth 120 kilometra në lindje të Frankfurtit.

Sipas policisë, një hetim është duke u zhvilluar dhe disa pjesë të qendrës së qytetit janë mbyllur. Megjithatë, nuk ka më asnjë rrezik për popullatën.

“Ne kemi arrestuar një të dyshuar”, tha policia e Franconisë së Ulët në Twitter. “Nuk ka asnjë tregues të një të dyshuari të dytë. Nuk ka asnjë rrezik për popullatën”, thuhet në njoftim.

Autori i sulmit ka qenë i alkoolizuar.

