Sulmet me armë ndaj civilëve, 249 raste në SHBA brenda vitit

Sulmi me 20 të vdekur në El Paso të Teksasit pak ditë më parë, ka ngjallur një debat në rrjetet sociale. Amerikanët janë të ndarë sa i përket të drejtës për t’u pajisur me armë me leje ose jo.

Por një publikim në Twitter tregon se SHBA-të kryesojnë për numrin e rasteve të sulmeve në publik. Për të mos thënë se janë të vetme.

Vetëm një rast është shënuar në Zelandën e Re, Holandë, Brazil, Kanada dhe Meksikë.

Ndërsa në SHBA, plot 249 raste.

Krahasuar me një vit më parë, rastet janë shtuar me 277%.

# of mass shootings per country in the calendar year 2019, including today’s shooting in El Paso, Texas

🇦🇹 0

🇩🇰 0

🇫🇮 0

🇩🇪 0

🇮🇹 0

🇮🇪 0

🇱🇺 0

🇨🇭 0

🇬🇧 0

🇭🇺 0

🇪🇸 0

🇵🇹 0

🇸🇬 0

🇸🇦 0

🇧🇪 0

🇸🇪 0

🇦🇺 0

🇫🇷 0

🇳🇿 1

🇳🇱 1

🇧🇷 1

🇨🇦 1

🇲🇽 3

🇺🇸 249

Today is the 215th day of 2019#BanAssaultWeapons

— Stone 🥶 (@stonecold2050) August 3, 2019