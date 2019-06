Sulmet ndaj KZAZ-ve, Rama: PD-ja, si talebanët në Afganistan

Kryeministri Edi Rama po flet në Kuvendin e Shqipërisë për negociatat, zgjedhjet, përgjimet e fundit që dolën nga ‘Bild’, duke u ndalur edhe tek sulmet e militantëve opozitarë ndaj KZAZ-ve. Sipas tij akte të tilla nuk bëjnë shtet por orvatje për të penguar zgjedhjet nëpërmjet shkatërrimit dhe dhunës.

“Këta kryebashkiakë nuk duhet të harrojnë dekriminalizimin që e kemi votuar dhe me atë ligj do të humbin të drejtën që të bëhen edhe kryepleq nëse vijojnë të bëjnë këtë që po bëjnë. Përgjimet dalin për koka me një zbrazti të konsiderueshme si koka në fjalë që po më drejtohet mua. Unë u them shqiptarëve. Biseda është nxjerrë nga konteksti. Ato përgjime po e kryejnë funksionin për objektivin ku ka qenë instaluar e gjithë PD-ja me në krye Bashën dhe të gjithë deputetët që ushtronin presion dhe dhunë. Antena u vendos vetëm mbi shtabin e PS-së dhe jo tjetrën, por pse nuk doli një urdhër i vetëm për kapjen në flagrancë, pse shkuan te PD-ja? Pse tani? Pse në Gjermani? Si shpjegohet se lajmet e Gjermanisë i pararend Qim.neti.Kjo është një sallatë e madhe fjalësh, por nuk ka asgjë dhe janë në proces. Brenda katër javëve do u kërkoj gjykatave gjermane që të zbardhin të vërtetën për gjithcka që është thënë në adresën time. Unë atë bisedë e kam bërë dhe do ta përsërisja dhe të tilla kam bërë me mijëra me të gjithë shtabet dhe koordinarorët. Shteti do të fitojë mbi antishtetin, këta sillen si talebanë. Ajo që ndodh sot në oborret e shkollave ndodh në Afganistan, talebanët kanë ndërmarrë të njëjtën orvatje për të penguar zgjedhjet. PD-ja është talebanizuar. Ndërkombëtarët janë në krah të popullit shqiptar për të garantuar të drejtën e zgjedhjeve. Ndërkombëtarët kanë kërkuar nxjerrjen para përgjegjësive të nxitësve të dhunës”, tha Rama.

e.t./dita