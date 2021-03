Super-përballjet e Champions League, hidhet shorti për çiftet e gjysmëfinales

Është hedhur në Nion të Zvicrës shorti për çerekfinalet e Champsions Legaue.

Goglat kanë vënë përballë Real Madridin me Liverpool. Një sfidë e fortë, ndërsa një përballje e fortë do të jetë ajo mes Bajern Mynih dhe PSG.

Shorti dhuroi këtë përballje tjetër Manchester City do të ndeshjet me gjermanët e Borusia Dortmundit, ndërsa Chelsea do të ndeshet me Porton.

Ndeshjet e para do të luihen me 6 dhe 7 prill. Ndërsa është hedhur edhe përballja në gjysmë finaleve të këtyre çifteve.

Fituesi i ndeshjes mes Real-Liverpool do të luajë me fituesin që do të dalë nga përballja mes Chelsea-Porto.

Finalja e Champions League do të luhet në Stamboll të Turqisë.

Çerekfinalet

Real Madrid-Liverpool

Bajern Mynih- PSG

Manchester City- Borussia Dortmund

Porto- Chelsea

Gjysmëfinalet

Fituesi i Bajern-PSG do të luajë me fituesin Manchester City-Borussia Dortmund

Fituesi i Real- Liverpool do tw përballet me fituesin Chelsea- PSG

j.l./ dita