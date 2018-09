Superiore, Kukësi e Tirana për fitoren me çdo kusht. Luhet edhe Teuta-Kamza

Dy ndeshjet e tjera të Kategorisë Superiore do të luhen këtë të diel.

Kukësi dhe Tirana do të vihen përballë njëra-tjetrës në orën 16:45, në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës.

Verilindorët vijnë në këtë ndeshje pas humbjes me Flamurtarin dhe barazimit me Laçin, ndërsa bardheblutë, të cilët janë rikthyer sivjet në Kategorinë Superiore, vijnë pas një humbjeje me Kamzën dhe një barazimi me Teutën.

Duke parë situatën e tillë, të dyja ekipeve u duhet të fitojnë me çdo kusht.

Ndërsa skuadra e Teutës dhe Kamzës do të luajnë në orën 19:45.

Durrsakët vijnë pas dy barazimeve pa gola me Flamurtarin e Tiranën, ndërsa Kamza vjen me tre pikëshin e fituar në ndeshjen me Tiranën.

Një ditë më parë, Flamurtari dhe Partizani fituan ndeshjet e tyre të radhës. Vlonjatët mundën Luftëtarin në Gjirokastër me rezultatin 1-0, ndërsa Partizani fitoi me Kastriotin, me po të njëjtin rezultat, 1-0.

Flamurtari gjendet momentalisht me Skënderbeun në krye, me 7 pikë secili, ndërsa “të kuqtë” e kryeqytetit mbajnë vendin e tretë, me një pikë më pak.

