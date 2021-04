Surpriza e sondazhit rajonal në Shkodër dhe Lezhë, PS, PD ruajnë kuotat, Uldedaj i BD siguron mandatin

Një sondazh rajonal i ‘Center for Politics and Polling’ që ka fotografuar gjendjen elektorale në qarqet e Shkodrës dhe të Lezhës një javë para ditës së zgjedhjeve, sjell surpriza, të paktën për Shkodrën ku përplasja është më e madhe.

Kështu, Tom Doshi dhe partia e tij Socialdemokrate e ruan mandatin e marrë në vitin 2017, pavarësisht presionit të madh të ushtruar nga Ambasada amerikane. E reja e sondazhit të CPP është Bindja Demokratike e Astrit Patozit, e cila kuotohet në 4-7 përqind të votës totale duke i bërë të mundur kandidatit Tonin Uldedaj të jetë në Kuvendin e Shqipërisë.

Një rritje të lehtë në raport me 2017 shënon Partia Demokratike, ndërkohë që PS mbetet në të njëjtat kuota. Duke u bazuar në sondazhin e ‘Center for Politics and Polling’, Bindja dhe PSD sjellin nga një deputet në Kuvendin e ri, ndërkohë që Partia Demokratike dhe ajo Socialiste fitojnë respektivisht 5 dhe 4 mandate, pa ndryshuar gjë në raport me zgjedhjet 2017.

‘E humbura’ sipas këtij sondazhi me sa duket është Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila nuk fiton deputet në Shkodër.

Partia e Kryemadhit sipas sondazhit të CPP e ruan mandatin në Lezhë, ndërkohë që PD dhe PS mbajnë të njëjtat pozicione si në vitin 2017.

‘Center for Politics and Polling’, sqaron se marzhi i gabimit të këtij sondazhi është 3 përqind dhe kampioni i sonduar është 1250 vetë, duke targetuar zona, gjini, mosha dhe prirje politike dhe fetare sa më përfaqësuese, bazuar në traditën më të mirë të kampionimit dhe metodologjinë e sondazheve të Këshillit të Europës.

Rezultate të tjera të sondazhit

‘Center for Politics and Polling’ është kompani franceze konsultimi, marketingu dhe komunikimi publik me degë në Hungari, Maltë dhe Luksemburg.

Sondazhi në Shqipëri është bërë për qëllime tregtare të një kompanie të huaj dhe sonda për zgjedhjet është vetëm pjesë e një pyetësori më të gjerë.