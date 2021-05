Surprizat e Telebingo-Shqiptare: Të dielën luhet për makinën, “Rrogën Telebingo” dhe çmimet 1 milion lekë

Telebingo Shqiptare ka shpërblyer me dhurata dhe çmime të mëdha me mijëra fitues në të gjithë vendin edhe këtë të dielë që lamë pas, ku me miliona të tëra janë fituar jo vetëm në lojën telefonike me dhuratat e shumat e fshehura në zarfe, por edhe në lojën e ruletës së fatit, “100 sekondave në supermarket”, si dhe shorteut të goglave për çmimin e madh të javës.

Mbi 14 milionë lekë të (vjetra) është shuma e fituar dje në shorteun e goglave. Sipas të dhënave të marra nga pikat e shitjes ky çmim është fituar në Tiranë, ku rezulton të jetë blerë edhe bileta fituese. Nga hedhja e shortit të goglave janë përzgjedhur edhe mijëra fitues të tjerë, përkatësisht të serisë së numrave me një linjë dhe dy linja. Janë shpallur si fitues të serisë me një linjë 5048 lojtarë, të cilët kësaj here fitojnë nga Telebingo Shqiptare shumën prej 155 lekësh. Fatlumë janë edhe 12 fituesit e serisë së numrave me dy linja, ku secili prej tyre do të marrë nga Telebingo jo pak, por plot 45,675 lekë. Gjithashtu, nga shorti i goglave janë shpallur si fitues të një bilete, edhe të gjithë lojtarët që kanë numrin 0 të përcaktuar si numër fati në biletën e tyre.

Në vijim, afro 4 milionë lekë (të vjetra) janë fituar në lojën e ruletës së fatit nga dhjetë fituesit e përzgjedhur në shorteun e datës 9 maj, të cilët kanë luajtur ndërmjet tyre për të siguruar dy çmimet e preferuara prej 1 milionë lekësh të kësaj loje. Në ruletën e fatit, dje Gjergji ka siguruar 23,000 lekë, Fjoralba 26,000 lekë, Fatbardhi 24,000 lekë, Valentina 24,000 lekë, Ina 101,000 lekë, Anila 22,000 lekë, Dëshira 26,000 lekë, Elida 24,000 lekë, Kujtimi 24,000 lekë, si dhe Ganiu 101,000 lekë.

Të tjerë fitues i janë bashkuar Telebingos edhe në lojën telefonike me dhuratat dhe çmimet e fshehura në zarfe. Përzgjedhja rastësore e kontrabiletave ka shpallur si fitues të parë të lojës telefonike Metin në Laç. Me mbajtjen e dy zarfeve më të preferuara, ai ka siguruar shumën prej 40,000 lekësh, të cilës i janë bashkuar si dhuratë edhe dy orë të ofruara nga mbështetësit financiarë të programit.

Filloreta nga Korça ishte një tjetër fituese që ka tentuar të gjejë se në cilin prej zarfeve mund të fshihej makina apo “Rroga 2-vjeçare Telebingo”, por me mbajtjen e zarfeve në fund të lojës, ajo ka fituar shumën prej 1 milionë lekësh të vjetra. Më së miri fati i ka buzëqeshur edhe fituesit të radhës. Kësaj here bëhet fjalë për Yllin në kryeqytet, i cili ka siguruar nga loja telefonike po ashtu shumën prej 1 milionë lekësh (të vjetra). Rudolfi ishte një tjetër fitues që i është bashkuar lojës me çmimet e fshehura në zarfe, duke siguruar shumën prej 65,000 lekësh. Teuta në Shkodër ishte fituesja e radhës që ka siguruar nga Telebingo Shqiptare shumën prej 60,000 lekësh. Në vijim loja telefonike është ndalur në qytetin e Beratit, ku Fatbradhi ka vijuar të luajë me zarfet, duke siguruar shumën prej 95,000 lekësh. Rolandi në Elbasan ishte fituesi i fundit i lojës telefonike që ka tentuar të gjejë zarfet me çmimet e mëdha, por me përzgjedhjen e bërë është shpallur fitues i 50,000 lekëve, teksa do të luajë edhe në lojën e “100 sekondave në supermarket”, kohë në të cilën do të mund të marrë të gjitha produktet e tij të preferuara. Ndonëse makina dhe Rroga Telebingo (fituesi i të cilës ka të garantuar për dy vite me rradhë çdo muaj rrogën prej 50,000 lekësh), nuk janë fituar ditën e djeshme, ato do të jenë sërish në lojë të dielën e datës 23 Maj.

Lista e fituesve në Telebingo Shqiptare është zgjeruar edhe më tej, ku janë paraqitur fituesja e çmimit të madh të një jave më parë, e cila ka tërhequr çekun me shumën mbi 13 milionë lekë (të vjetra), si dhe fituesi i makinës “Mitsubishi”, i cili ka marrë makinën.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara informacionet e plota mbi fituesit e shpallur në shorteun e djeshëm të Telebingos. Ditën e mërkurë, në orën 12:00, fituesit mund të paraqiten për të tërhequr dhuratat dhe çmimet pranë zyrave të Telebingo Shqiptare në adresën: Nacional sh.a. Rr. “Qamil Guranjaku”, Vila 9/1.