“Ta ndalojmë këtë lojë”, BE nuk lejon hapjen e kufirit për emigrantët

Emigrantët që përpiqen të hyjnë në Europë duhet të dinë se kufiri midis Turqisë dhe Greqisë është i mbyllur, tha shefi i BE-së për Marrëdhëniet me Jashtë, Josep Borrell, teksa i bëri thirrje vendeve që janë të përfshira në këtë konflikt që të “ndalojnë këtë lojë”.

Mijëra refugjatë dhe emigrantë të tjerë po mundohen të hyjnë në BE pasi Turqia deklaroi më parë se kufijtë e Europës që më parë mbikëqyreshin nga ata, janë tashmë të hapura.

Nga ana tjetër, BE-ja i ofroi Greqisë një paketë mbështetjeje prej 700 milionë eurosh, për t’i ardhur në ndihmë vendit që të përballojë presionin e emigrantëve në kufijtë e tij shumë prej të cilëve vijnë nga Siria dhe po përpiqen të hyjnë në Europë.

Përshkallëzimi i dhunës në Idlib të Sirisë, ka dërguar një numër të madh refugjatësh në portat e Turqisë, e cila aktualisht po strehon 4 milionë sirianë.

