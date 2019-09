Tahiri: Ata që i fshihen drejtësisë, sot janë në politikë

Gjykata e Krimeve të Rënda ka marrë këtë të martë vendimin që të shtyjë për në datë 19 shtator 2019 gjyqin në ngarkim të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, i cili akuzohet për tre vepra penale.

Pas përfundimit të seancës së ditës së sotme tek Gjykata e Krimeve të Rënda, ish-ministri Saimir Tahiri ka folur para gazetarëve, duke e quajtur procesin gjyqsor kundër tij të gënjeshtërt, por ai ka shtuar se do të vazhdojë betejen ligjore deri në fund, duke u shprehur se besonte se drejtësia do të thotë të vërtetën. Ai tha se nuk mendonte aspak se mund të burgosej prej procesit fals e duke thënë se nuk i bënte “syri tërr”.

Duke iu referuar pretendimeve se gjatë periudhës kur ka qenë ministër i brendshëm ka shpenzuar për akomodim mbi 1 mijë euro në vendet europiane, Tahiri u shpreh maksimumi që ka shpenzuar ka qenë 140 euro nata.

Në vijim ish ministri theksoi se ka politikanë që kanë vrarë njerëz dhe kanë vjedhur miliona e sot janë në majë të politikës. Tahiri tha: “Në këtë vend ka deputetë që kanë vrarë njerëz dhe nuk kanë shkuar as në Prokurori, kurse unë kam dhënë dorëheqje si deputet. Ata që i fshihen drejtësisë, sot janë në politikë. Mua më intereson drejtësia dhe liria. Unë dua të jem i lirë”.

Duke e quajtur akuzën ordinere, Tahiri shtoi se akuzohet se ka bërë trafik droge në kohën që drejtonte policinë në luftën kundër drogës në Lazarat dhe, sipas tij, këto dy gjëra nuk mund të shkojnë bashkë. AI tha: “Mos harroni luftën që kam bërë për të shuar kanabisin në këtë vend. Është gënjeshtër e madhe. Jaeld Cela prsh s’ka qenë as drejtor dhe as polic në Vlorë. Ata thonë se keni bërë trafik bashkë. Nuk kam asnjë kontakt me personat e akuzuar”.

Tahiri, gjithashtu, nënvizoi se radarët nuk mund të fiken dhe se nuk ka asnjë lloj përgjegjësie për akuza që lidhen me trafik droge. Ai u shpreh: “Unë e di se radarët nuk mund të fiket. Prokuroria le të vijë dhe të thotë. Unë e them jo dhe jo nuk ka ndodhur kurrë që të fiken radarët. Nuk fiket radarët sepse nuk ka një palë çelësa. Prokuroria vetëm hamendëson. Unë kam qenë ministër i Brendshëm për më shumë se 4 vjet. Kam bërë të pamundurën që të luftoj kriminalitetin në mbarë Shqipërinë. Kam bërë të pamundurën që kriminaliteti të ulet. E kam bërë edhe duke iu sulur drejtësisë. E kam bërë sepse e kam besuar se qytetari përleshet keqas me këtë drejtësi. Kur drejtësia më denoncon mua, imagjinoni se çfarë mund të bëhet me një qytetar të thjeshtë”.

e.ll./dita