Tahiri: Do ringrihemi! Herët më shumë se vonë

Ish ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri përmes faqes së tij zyrtare në “Facebook” u ka kushtuar një pasazh të shkurtër pjesëtarëve të Partisë Socialiste, teksa ka treguar se ndihet më shumë se kurrë socialist.

Ai shkruan se në 27 vite është njohur me shumë persona e figura politike që ua ka ndjerë realisht mbështetjen.

Ndër rreshtash, Tahiri shprehet se dita e “ringritjes” do të vijë shumë shpejt, dhe kjo vetëm për t’u mos përkulur përpara drejtësisë.

Postimi i plotë i Saimir Tahirit

Nga 27 vjet, kam jetuar pak më shumë se gjysmën e tyre mes shumë burra e gra, të rinj e të reja në PS.

Disa nuk jetojnë më, të tjerë jeta u ka hapur rrugë të reja, shumë janë ende e shumë bashkohen.

Kam pasur privilegjin të njoh shumë, të flas, të debatoj e mbi të gjitha të ndjej mbështetjen e shumë prej tyre në çdo moment. Akoma më shumë sot.

Momente të vështira ka gjithmonë, jeta ma solli ta kuptoj shumë mirë këtë.

Ka plot të tjerë që kanë parë e shohin keq e më keq ama. E ndoshta as flasin dot.

Por dikur, do ringrihemi! Herët, më shumë se vonë. Për gjithçka nuk bëmë dot, e gjithçka duhet të bëjmë për të mos u përkulur para padrejtësisë.

Për të dobëtin që do zë, të varfrin që do një shans, të mundurin që do drejtësi, të pastrehun që do shtëpi, të papunin që do punë, të aftin që do meritë, të gjithë në Shqipërinë tonë, 27 vjet janë mjaftueshëm për të kuptuar ku do hedhim këmbën e rradhës.

Gëzuar!

s.a/dita