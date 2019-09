Tahiri: Nesër ju tregoj të vërtetën time

Nëpërmjet një postimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook, ish ministri i brendshëm Saimir Tahiri ka lajmëruar se nesër –të shtunën- do të zhvillojë një komunikim me mediat.

Kur po linte Gjykatën e Krimeve të Rënda të shkallës së parë, pas leximit të vendimit nga trupa gjykuese, Tahiri i premtoi gazetarëve që do të fliste me to, e si rrjedhojë me qytetarët.

Ish ministri do ta mbajë këtë premtim me sa duket ditën e nesërme, kur pritet të komentojë vendimin e gjykatës. Ai do të thotë të vërtetën e tij, nesër ne 11:30.

Ish ministri Tahiri shkruan: “Nesër në 11;30 shihemi ‘live’ këtu, për të shpjeguar të vërteten time, deri në këtë stacion të parë 🙏”.

e.ll./dita