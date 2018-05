Tajani: Shekulli XXI, do të jetë shekulli i Europës

“Jam i sigurtë se shekulli XXI do të jetë shekulli i Europës, shekulli i rinovimit, në të cilin Bashkimi Europian do të jetë me politik, më me prosperitet, më i sigurtë dhe më me influence në skenën ndërkombëtare”, deklaroi presidenti i Parlamentit Europian, Antonio Tajani me rastin e marrjes së çmimit ”Karli V”, akorduar nga mbreti Spanjës, Filipe V.

“Të përballojmë të gjitha kërcënimet që cenojnë demokracinë në Europë dhe të garantojmë tek qytetaret shtetin e së drejtës duke luftuar populizmin dhe nacionalizmin, që nuk respektojnë as ligjet dhe as qytetarët”, theksoi ai.

“Bashkimi Europian duhet të ruajë të dhënat personale të qytetarëve në hapësirën universale të internetit, kundër kujtdo që cënon lirinë në proceset elektorale si dhe të garantojë një gazetari me cilësi që bën pjesë në sistemin tonë imunitar të demokracisë”, theksoi Tajani.

a.s/dita