Takim me shokët e shoqet universitare mbas 50 vjetëve

Nga Inxh. Lefter Margariti

Inxh. Fatmir Minguli

Me 25 Maj 2019, para korpusit kryesor tё ish Fakultetit tё Inxhinjerisё tё Universitetit Shtetёror tё Tiraneё, sot “Universiteti Politeknik”, u takuam ish studentё tё degёs mekanike qё nё Qershor tё vitit 1969 u dipllomuam inxhinerё mekanikё dhe qё nga ajo kohё u larguam nga jeta studenteske, pёr tё filluar njё jetё tё re. U ndamё dhe me pedagogёt e nderuar dhe tё pёrkushtruar ku nje pjese e mirё kishin kryer studime jashtё vendit nё perёndim dhe kryesisht nё lindje, qё me leksionet, librat, tekstet, manualet me autorёsine e tyre ne mёsuam dhe u pregatitёm.

Mund tё pёrmendim pedagogёt: Qazim Turdiu, Zija Kellici, Dhimitёr Mihali. Luan Voshtina, Fehmi Shehu, Tahir Haxhymeri, Dhimosten Verli, Petraq Dyshniku, Bashkim Baholli, Aleksandёr Bushati, Niko Zaka, Zydi Caslli, Jorgo Malita, Hysen Agolli, Qimo Koçomandi, Genc Çela, Pёllumb Karaulli, Ruzhdi Karapici, etj, qё u jemi mirёnjohёs.

Studentёt e Inxhinjerisё, nё atё kohё thoshin se “nga jashtё godina ёshtё e bardhё, por nga brenda nxinё”; ky pёrcaktim bёhej sepse kёrkesat dhe ngarkesa e punёs ishin tё njё niveli tё lartё.

Nё vitin e parё, nё vitin 1964, u rregjistruam 120 studentё nё degёn mekanike dhe pas 5 vjetёve pёrfunduam 54 prej tyre ku kalushmёria llogaritej 42 % , shifёr qё u shtua se tre studentё qe u kthyen nga Kina e qё iu ndёrprenё studimet nё ato kohё nga shteti kinez.

Pas 5 muaj zbor ushtarak, nё shtator 1970 filluam punё nё katёr anёt e Atdheut, pothuaj nё gjithё sektorёt ë ekonomisё, tё industrise, ndёrtimit, ushtrisё, bujqёsisё, arsimit, transportit etj.

Ishim tё rinj, nuk ia vinim re shoqi shoqit botёkuptimet e ndryshme pёr punёn dhe pёr jetёn, prandaj miqёsia jonё ёshte e dёlirё dhe e ka zanafilln pikёrisht nё ato pesё vite tё largёta tё studimeve tё inxhinerisё.

Zakonisht miqёsia mё e shёndetshme ёshtё nё shkollёn e mesme, por mendojmё se kursi ynё i inxhinerisё mekanike i viteve 1964- 1969 ka patur njё mirёkuptim, vlerёsim reciprok e unitet te veçantё se jemi takuar e kemi festuar rregullisht çdo pesё vjet. Çdo pesёvjeçar!

Me 25 maj festuam pёr tё 10 herёn si para 50 vjeteve tё Qershorit tё largёt kur ishin ndare 54 tё rinj duke kёnduar e vallёzuar te ish lokali nё kishёn e Shёn Prokopit, qё me zhurmёn tonё shqetёsuam dhe ish udhёheqёs partiakё tё kohёs, qё ishin aty.

Tani nuk vallёzojmё, por shtrengojmё krahёt me njeri tjetrin tё moshuar, tё thinjur, edhe me ndonjёrin mezi njohur, pensionistё prej shumё vitesh. Duke kujtuar dhe shokёt qё nuk jetojnё mё, ë qё bashkё me ta kishim qenё nje brez i shёndetshёm e i suksesshёm, qё u bёmё inxhinerё tё vlerёsuar e tё nderuar si specialistё, teknollogё, konstruktorё, shefa repartesh, kryeinxhinera, drejtues tё byrove teknologjike duke punuar nё uzina, fabrika, kombinate, hidroçentrale, mёsues, pedagogё, drejtues nё ndёrmarje nacionale, fakultete, organet vendore e deri nё dikasteret qёndrore.

Nje pjesё e mirё e kolegёve u pёrshtaten me situaten e re tё krijuar nga ekonomia e tregut dhe hapen aktivitetet e tyre private nё sektor tё ndryshem sipas pёrvojёs sё fituar si dhe nё tregёti e autoshkolla… Kane punuar e punojnё me firma private vendase ose te huaja si specialistё…

Kёtё dite tё 25 majit, kishin ardhur nga Vlora, Elbasani, Durrёsi por pёr ne tё gjithё emocionuse ishte ardhja nga Greqia e kolegut LLuka Malo qё erdhi pёr herё tё parё mbas 50 vjetёve e me vёshtirёsi njohёm njeri tjetrin. Nga Italia kolegёt Donika Kosti e Luigj Kalabota. Kishin ardhur tё shikonin gёzimin e takimit nё sytё e njeri tjetrit.

Emocionuse ishte dhe pёrshёndetja e tё vesё tё tё ndjerit Jani Melkёs, qё pёr humorin dhe kёngёt e tij e kujtojmё me respekt.

Me mendimin se takimi yne meriton tё jetё njё shembёll, jemi krenarё qё i organizojmё kёto takime jubilare qё revokojnё tё kaluarёn dhe njё jetё tё tёrё. Pa tjetёr qё nё mendje tё vinё fjalёt ë nobelistit italain Luigi Pirandelo i cili shkruan:

“ Para se tё mё gjykoni jetёn time dhe karakterin tim, vishni kёpucёt e mia, ecni me to, aq sa kam ecur unё. Jeto dhimbjen time, dyshimet ë mia, ngazёllimet ë mia. Jeto vitet qё kam kaluar unё dhe rrёzohu atje ku unё kam rёnё dhe ringrihu ashtu siç kam bёrё unё!”

Dhe nё komentet ë djeshme nё Facebook nё foton para fakulktetit pati shumё reagime nga miq tё njohur tё panjohur ku do sillja para lexuesve kёto dy komente, njeri i ntelektualit dibran, mik i inxhinerёve mekanikё, ai i Isuf Mihёs qё shkruan: “Uroj tё rikujtoni atё moment sublim ku jeta jauj mori drejtiimin ë duhur si intelektual brilantё. Nostalgjia ë atij eventi ju pёrtrin genet dhe gjithёçka jetёsore te ju ë te familjet tuaja!” si dhe ai i inxhinerit tё ndёrtimit, Giorgio Rubolino, gati bashkohёs me kursin tonё qё shkruan me tё drejtё duke na kujtuar ca momente tё veçanta:” Tё hysh aty mbrapa murit, dhathtas, pёr katёr vjet kena ngrёnё kremviçat mё tё mirё nё botё…nё pushimin mes leksionesh… ama po tё ishe I shpejtё se mbaroheshin…!

Ne jemi tё bindur se ky shembll ka nё themel njё trashёgimi prej punёs inxhinerike tё palodhur por dhe nga inisiativa dhe kujdestaria e pёrkushtruar mё shumё se ne tё tjerёt dhe ata janё, Ali Pelingu dhe nё veçanti Robert Tytymçe. Kёta organizatorё tё pa ndarё dhe tё pa lodhur qё na njoftojnё pёr vendin, orёn, lokalin, deri tek dhe me menynё e ushqimit.

Tё gjitha kёto grumbullime sidomos kёto tё fundit e kane patur minutёn e heshtjes. ate minutё tё pa shmangёshme qё ka trishtim dhe meditim pёr ata qё nuk janё mё nё mesin tonё por qё dhe me kalimin e kohёs kёto çaste do tё rriten se koha vendos mbi fatet tona.

Sollёm aty çaste tё ndryshme te para 50 vjetёve, tё pёrbёra nga kujtime, veprime, imitime shokёsh, pedagogёsh e deri te kovat me ujё e ndonje para pёrgatitje tezash tё provimeve.

Urojmё qё tё jemi tё gjithё pёrseri nё kohёt e ardhёshme pas…pesё vjetёsh….