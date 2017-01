“Takimi i pajtimit”, Thaçi: BE kërkoi njohjen e Kosovës

Udhëheqësit më të lartë të Kosovës dhe Serbisë, i dhanë fund një takimi në Bruksel, në një përpjekje të Bashkimit Evropian për të ulur tensionet ndërmjet të dyja vendeve.

Në një komunikatë të zyrës së shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, thuhet se “takimi ishte i hapur e shumë konstruktiv dhe përfaqësuesit e të dyja palëve biseduan për zhvillimet e ditëve të fundit dhe u pajtuan që të lënë tensionet prapa dhe të përqendrohen në punën përpara”.

Mogherini citohet të ketë nënvizuar “se përparimi në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për Kosovën dhe Serbinë, për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin perëndimor e rajonin në tërësi”.

Ajo është shprehur e “trimëruar me udhëheqjen, vizionin, përkushtimin dhe angazhimin e dëshmuar nga palët për t’ju qasur dhe për të zgjidhur çështjet e interesit të përbashkët nëpërmjet bisedimeve”.

Të dyja palët, thuhet në njoftim, janë pajtuar të intensifikojnë diskutimet në ditët në vazhdim dhe “kemi vendosur që të mbahet një seri takimesh të nivelit të lartë duke filluar gjatë ditëve të ardhshme”.

Të dyja palët i cilësuan bisedimet si shume të vështira por të rëndësishme për situatën në terren

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ishte një takim “jo i lehte por i nevojshëm dhe i domosdoshëm për uljen e tensioneve në relacionin në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë, por edhe për të diskutuar për hapat e mëtutjeshëm për arritjen e marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë dhe një procesi plotësisht në përputhshmëri me standardet dhe kriteret evropiane”.

Ai shfaqi shpresën se siç tha, “pas këtij takimi Serbia do të qetësohet dhe do të ulë agjendën e vet nacionaliste në raport me Kosovën dhe pretendimin për cenimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Kosova është shtete sovran dhe i pavarur dhe do të ishte me interes që Serbia ta njohë sa më parë që është e mundur”.

Ai tha se është në interesin e të dyja palëve që të ketë paqe, qëndrueshmëri, mirëkuptim dhe fqinjësi të mirë, “prandaj në vend të thirrjeve të Beogradit për luftë, Kosova u përgjigjet me paqe dhe në proces të dialogut dhe fqinjësisë së mirë”.

Kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç i cilësoi po ashtu të vështira bisedimet e së martës. “Vështirë që më kujtohet ndonjë takim më i vështirë, ndonëse nga të gjithë më duket se kam qenë më së shpeshti në takime të tilla”, tha ai, duke nënvizuar se “disa gjëra i kemi shtruar në një bisedë të vështirë dhe të hapur për çështjet për të cilat jemi në qëndrime shumë të kundërta”.

Ai tha se është arritur pajtimi për organizimin e një serie takimesh të nivelit të lartë në vazhdim. “Jemi pajtuar që të gjithë të ‘lëshojmë topin” dhe që të provojmë të sillemi me përgjegjësi dhe të bisedojmë në mënyrë më serioze, duke mos folur keq për palën tjetër”.

Ai tha se bisedimet ndonëse nga shumëkush shihem me rezerva, janë të mira për të ardhmen dhe janë e vetmja zgjidhje.

“Pa bisedime kam frikë se mund të shkojmë në rrugë pa krye dhe në probleme më të mëdha, prandaj ky ishe një hap i parë dhe unë them gjithnjë se bisedimet janë shëruese edhe atëherë kur nuk sillni ndonjë marrëveshje të re apo zbatim të ndonjë marrëveshjeje”.

Ai tha se në këtë mënyrë mbrohen njerëzit në terren. Takimi së martës pasoi tensionet e larta pasi që me 14 janar Kosova ndaloi hyrjen në territorin e saj të një treni të nisur nga Beogradi drejt Mitrovicës, me mbishkrimin “Kosova është Serbi” dhe me ikonografi kishtare mesjetare.

Zhvillimet rreth trenit nxitën luftë fjalësh të ashpra ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe shqetësimet e diplomatëve për rritjen e tensioneve ndërmjet të dyja vendeve. Treni ishte kundërshtuar nga Kosova e cila atë e cilësoi si një provokim të sovranitetit të saj, ndërsa Beogradi akuzoi Kosovën për dërgimin e njësive të posaçme të policisë në veriun e banuar me shumicë serbe dhe sic u tha nxitjen e konfliktit.

Treni pasoi tensionet edhe ashtu të larta, pas ndalimit në Francë të ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet serbe.