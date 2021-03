Takimi me Ramën, presidentja e KE: Negociatat duhet të fillojnë, shpresoj që së shpejti të vizitoj Shqipërinë

Presidentja e Komisionit Evropian ka reaguar pas takimit me Ramën ditën e hënë në Bruksel.

Von der Leyen shkruan se Bashkimi Evropian e mbështet Shqipërinë në rindërtimin pas tërmetit dhe në trajtimin e pandeminë.

Von der Leyen shkruan se e ardhmja e Shqipërisë është BE-ja dhe negociatat duhet të fillojnë.

Postimi i Von der Leyen:

“Isha i lumtur që u takova me @ediramaal

Shqipëria mund të llogarisë në mbështetjen e BE për të rindërtuar pas tërmetit dhe për të trajtuar pandeminë. Shpresoj ta vizitoj Shqipërinë së shpejti.

Ne diskutuam negociatat e pranimit. Pozicioni ynë është i qartë: e ardhmja e Shqipërisë është Flamuri i Bashkimit Evropian dhe negociatat duhet të fillojnë.”

I was happy to meet with @ediramaal.

Albania can count on the EU’s support to rebuild after the earthquake & tackle the pandemic. I hope to visit Albania soon.

We discussed accession negotiations. Our position is clear: Albania’s future is 🇪🇺 and negotiations should start. pic.twitter.com/eEsCAynrXl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2021