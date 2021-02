Takimi në Presidencë me Yuri Kim, Ramën dhe Metën, vjen reagimi i parë nga Basha

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka cilësuar të shkëlqyeshëm takimin e zhvilluar sot në Presidencë për “Defender 21”.

Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka veçuar bisedën me ambasadoren e SHBA-ve, Yuri Kim.

“Takim i shkëlqyeshëm sot me Yuri Kim gjatë sesionit të NSC. Jam më krenar se kurrë për rolin tim për ta anëtarësuar Shqipërinë në NATO. Aleanca strategjike dhe miqësia e ngushtë midis Shqipërisë dhe SHBA-ve, është thelbësore për sigurinë dhe të ardhmen e Shqipërisë dhe unë synoj ta çoj atë në nivele të reja”, shkruan Basha.

Takimi u zhvillua pasditen e sotme në Presidencë. Ishte Ilir Meta ai që mblodhi të gjithë zyrtarët e Këshillit të Sigurisë në vend në kuadër të “Defender 21”, stërvitjes ushtarake që pritet të zhvillohet në muajin maj të këtij viti në Shqipëri ku do të marrin pjesë edhe gjashtë mijë forca ushtarake amerikane.

Ajo që ra në sy ishte ulja e Bashës dhe Ramës përballë njëri-tjetrit, pavarësisht se s’u panë në sy për asnjë çast.

