Takimi sekret mes Mehmet Shehut dhe kryeministrit italian pas Traktatit të Varshavës

Nga Idajet Beqiri

Kam lexuar këto ditë shkrime, kujtime të ndryshme, vlerësime e madje “replika” për Mehmet Shehun, njërit prej figurave më të mëdha historike të fillim shekullit të 20-të, luftëtarin e shquar të Spanjës, një ndër komandantët e lartë dhe gjeneralët më me famshëm antifashistë, deri në kufijtë e legjendës gjatë periudhës së Luftës së Dytë Botërore, ish-kryeministrin më të suksesshëm dhe më jetëgjatë të historisë së shtetit shqiptar. Njëri prej tyre, ish-Presidenti i Republikës Alfred Moisiu, duke qenë një dëshmitar i gjallë i asaj kohe, një njeri i cili i ka pasur mundësitë nga brenda ta njohë mirë historinë e LANÇ-it dhe atë më pas, me vendosjen e regjimit komunist, qoftë edhe sepse babai i tij ka qenë njëri prej udhëheqësve më të lartë të asaj Lufte, por edhe sepse vetë zoti Moisiu ka qenë drejtues i lartë në institucionet e atij sistemi, me fakte kujtime, analiza, bën vlerësimet e tij për figurën e Mehmet Shehut. Këto vlerësime për hir të së vërtetës kanë përputhshmëri me shumë prej vlerësimeve të personaliteteve bashkëkohës të Mehmet Shehut, qofshin ata që e kanë dashur dhe respektuar me zemër, dhe jo nga frika, qofshin të tjerë që këtë “dashuri” apo “respekt” e kanë patur nga motivi “kërcen prifti nga belaja”! I respektoj shumë mendimet dhe vlerësimet e zotit Moisiu, pavarësisht se përsa i përket ngjarjes tragjike të 17 dhjetorit, duke u gdhirë 18 dhjetori 1981, ndajmë mendime të ndryshme. Por figura si ai dhe të tjerë bashkëkohës të tij, posaçërisht ata që kanë pasur lidhje të drejtpërdrejta ose indirekte pune me Mehmet Shehun, është mirë që të flasin, të dëshmojnë, të japin të dhëna e fakte.

***

Nuk përbën tashmë asnjë sekret fakti që një ndër shkaqet që piketoi dhe shpejtoi vrasjen e ish-kryeministrit Mehmet Shehu, ishte përgatitja me të gjitha detajet i planit ushtarak të bërë me aq mjeshtëri prej tij dhe bashkëpunëtorëve të tij, nën frymëzimin e Enver Hoxhës, për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin e saj me Shqipërinë. Ky plan strategjik u hartua dhe u konsiderua me vlera të mëdha dhe efektivitet të plotë pikërisht pak ditë më parë se Mehmet Shehu të vritej. Jashtë “përrallës” së “Tablosë Sinoptike”, kush i vuri në dijeni shërbimin sekret të Serbisë për këtë akt madhor, dhe çfarë roli të drejtpërdrejtë luajti ky shërbim antishqiptar për të krijuar atë katrahurë poshtëruese për Shqipërinë dhe shqiptarët, sa t’i konsideronin edhe kryeministrin më të ditur, më trim, më të guximshëm, më perëndimor, më erudit dhe burrë të vërtetë shteti si “poliagjent”?!

Shqipëria dhe shqiptarët ndihmohen shumë gjithashtu, jo duke bërë “replika” shterpe nga njerëz kot, pa asnjë lidhje me problematikën reale me vlera kombëtare, por kur bashkëkohës dhe funksionarë të lartë diplomatë të kohës, të na evidentojnë dhe të na konfirmojnë me vërtetësi shkakun, mënyrën dhe detajet e takimit të mbajtur sekret deri më sot të Kryeministrit të Shqipërisë Mehmet Shehu me kryeministrin e Italisë Geovani Leone në Korfuzin e Greqisë, nën bekimin e Enver Hoxhës, dy vjet më vonë nga denoncimi që Shqipëria i bëri Traktatit të Varshavës dhe daljes prej këtij organizmi ushtarak Lindor?! Çfarë u bisedua në atë takim dhe pse ish kryeministri italian i tregoi kryeministrit tonë Traktatin e Jaltës për ndarjen e botës dhe për arsyet objektive përse nuk pranohej që Shqipëria të kalonte në Perëndim, domethënë në vendet e NATO, pas aktit të pashembullt historik të daljes nga Traktati i Varshavës?! Dhe në analizë të hollësishme të saj të nxjerrim disa konkluzione nëse ishim vetëm ne shqiptarët fajtorë të izolimit dhe komunistizimit të Shqipërisë, apo kanë përgjegjësi edhe faktorë të tjerë që përsëri, me arsye që nuk janë arsye të vërteta, n’a mbajnë ende larg Perëndimit.

Nëse në këtë 35 vjetor të ndarjes nga jeta në mënyrë makbethiane të ish Kryeministrit të Shqipërisë Mehmet Shehu, ndërmorëm hapa për të ndriçuar sadopak të vërtetën e krimit të 18 dhjetorit 1981, këtë gjë e bëmë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë me bindjen se i shërbehet të sotmes dhe të ardhmes së Shqipërisë. Kjo për faktin se ky vendi ynë, prej mangësive thelbësore të përgjegjshmërisë dhe edukatës kombëtare, të vizionit të ngushtë dhe mungesës së largpamësisë, prej sëmundjes së harresës dhe të mosmirënjohjes, prej “unit” të papërmbajtshëm që shkon deri në ide delirante të madhështisë, riciklon ndër vite e ndër shekuj goditjen, përlyerjen, denigrimin, poshtërimin, mënjanimin e figurave të Kombit, çka përbën aktin më fatal dëmsjellës ndaj vetvetes, ndaj vlerave dhe supervlerave që lartesojnë, mbajnë në këmbë dhe përparojnë vendin, popullin, kombin dhe shtetin tonë. Nga ana tjetër dhe më e rëndësishme, në këtë vend dhe ndaj këtij vendi, me nxitjen, me organizimin, me ndihmën e pakursyer të agjenturave armike ndër shekuj ndaj Shqipërisë, kombit dhe popullit shqiptar, për t’a frenuar atë nga rruga e zhvillimit dhe e progresit, për ta zhbërë për qëllime shoviniste zgjerimi për veten e tyre, kanë krijuar gjithmonë situata tragjike në vend, duke vrarë apo helmuar figura të shumta të kombit, duke mbajtur të ndezur brenda nesh farën e keqe të ndarjes dhe të përçarjes, dhe kështu n’a i kanë zvogëluar aq shumë forcën dhe kapacitetet kombëtare, sa në mes të bollëkut dhe të përparimit, rrojmë keq dhe më keq dhe mbajmë në trup plagë të pashërueshme, të cilat n’a shtohen në çdo sistem, në vend që të pakësohen, të mbyllen dhe të shërohen përgjithmonë në interesin e lartë kombëtar, siç ka ndodhur me kombet e tjera të qytetëruara të Europës dhe të Perëndimit në përgjithësi. Në këtë kuadër, ilaçi i vetëm i shpëtimit, është zbërthimi i brendisë së sistemit komunist, i të mirave dhe të këqijave të tij, i asaj se çfarë ishte e sistemit dhe çfarë ishte e njerëzve që e përfaqësonin atë, ilaçi dobiprurës është gjithashtu zbulimi dhe ndëshkimi i çdo lloj krimi dhe krimineli, të hershëm, të djeshëm dhe të sotëm, zbardhja me objektivitet e çdo ngjarje tragjike që ka sjellë pasoja të rënda për vendin dhe për popullin. Zbulimi me hetim serioz i çdo ngjarje që “ka vrarë” potencialet e kombit, nxjerrja e shkaqeve dhe e motiveve të tyre, ndëshkimi i fajtorëve sipas shkallës së përgjegjësisë dhe të ligjeve të kohës, do çlironte energji të pashtershme në këtë vend. Gjithkush do të frenohej nga kryerja e veprave dhe veprimeve kriminale, me bindjen se në këtë vend asgjë nuk mbetet pa u zbuluar dhe pa u ndëshkuar. Kur të vrasin kryeministrin e vendit, kur të mbulojnë këtë vrasje si “vetëvrasje”, kur të hedhin hi syve dhe të imponohen me dhunë për të pranuar alibitë e stisura, të cilat e bëjnë krimin shtetëror të pambarimtë, kjo është shumë e frikshme për një vend dhe për një popull që kërkon të jetoj në paqe, në liri, në të drejta qytetare, në prosperitet dhe mirëqenie. Kjo e krijon, e forcon, e bënë të zbatueshëm dhe tepër të efektshëm shtetin ligjor. Kjo e varros përfundimisht konceptin agresiv të pandëshkueshmërisë në këtë vend, dhe prej kësaj vetvetiu do të vijë dashuria dhe përkushtimi për të jetuar në këtë vend, për t’a bërë këtë vend.

Mirëpo disa “replikues”, nga dritëshkurtërsia domosdo, në vend që të ndihmojnë me ndonjë fakt apo me ndonjë provë këtë proces, marrin poza “analisti” dhe “kritiku”, duke tjerr fjalë boshe të thëna nga dikush tjetër, dhe kështu gënjejnë vetveten duke bërë rolin e “gjyqtarit” kundër atyre që po hedhin sadopak dritë për ngjarjen. Asnjë provë dhe fakt të tyre, krejt pa lidhje në ngjarje, thjesht dhe vetëm tifozë të sëmurë të njërit apo tjetrit, sipas versioneve zyrtare të stisura të kohës, duke mos patur parasysh as faktin që vet ata që e skenuan, e dramatizuan dhe e hodhën në treg në atë kohë “Tablon Sinoptike”, më vonë dhe në vazhdimësi e kanë konsideruar tepër grotesk, tepër qesharak dhe absolutisht të pabesueshëm variantin zyrtar të kohës. Madje vetë ata dhe bashkëkohësit e tjerë kanë shpjeguar se inskenime të tilla ishin tipike të regjimit, i cili frymonte në bazë të armiqve imagjinar, e indoktrinonte popullin me dogma dhe me të pavërteta me qëllim që të funksiononte vetëm “rreshti i bagëtive”, jo energjitë krijuese që vijnë vetëm përmes mendimit të lirë dhe të paçensuruar qytetarë.

Në debate, në replika, në vlerësime, ka edhe një hierarki. Popujt e qytetëruar dhe me demokraci funksionale e kanë të shenjtë këtë hierarki. Askujt nuk mund t’i privohet e drejta e fjalës, liria e shprehjes dhe e mendimit, por të flas dikush që gjithë jetën e tij është marrë “me sazet e Përmetit” për çështje thelbësore të kriminalistikës, si një ndër shkencat më të vështira, më problematike dhe me të panjohura të pashembullta në sistemin e drejtësisë, kjo është të vesh duartë në kokë!

Nga ana tjetër, të marrësh poza “mendimtari” dhe “analitiku” për të vlerësuar një figurë madhore si Mehmet Shehu, kur nuk e ke njohur dhe nuk e ke takuar kurrë në jetë atë, kur nuk je ulur dhe të bisedoje një herë të vetme me të, kur nuk i ke parë, nuk i ke prekur dhe nuk i ke dëgjuar drejtpërdrejtë nga syri dhe veshi yt ato që ai shprehte, vendoste dhe ekzekutonte, është vërtetë marrëzi! Të dinte Mehmet Shehu se do të vinte një ditë që do t’i bënin vlerësimin e punës së tij disa “plisa”, të cilët mendojnë se “u bë deti kos” dhe o burra të bëhemi “lisa”, mbase vërtetë do ta ndjente të tepërt veten në këtë ambient dhe mund t’ia jepte vetes!

Të thuash që Ramiz Alia në vitin 1981 ishte thjeshtë një “sekretar propagande” dhe Kadri Hazbiu ishte më i madh dhe më i rëndësishëm se Ramiz Alia, në një kohë që Kadri Hazbiu atëherë ishte ministër i mbrojtjes, dhe jo ministër i brendshëm, është më shumë se marrëzi! Ramiz Alia nga Kongresi i 8 i Partisë doli si “superfuqi”! Ai u evidentua qartazi si “Pasardhësi” i Enverit, sepse Byronë Politike e ndërtoi vet, Mehmet Shehut ia kishte gjetur “viegën” e futjes në grackën e fejesës së djalit të tij Skënder me mbesën e Arshi Pipes, dhe e kishte kthyer në një kufomë që nxinte e sterronte, sa nuk mbeti asnjë shqiptar i vetëm pa e marrë vesh se ish kryeministrit i kishte rënë mbi krye halli më i madh i botës. Dhe çka është më e rëndësishme, të gjithë shqiptarët ishin mësuar në shtatë kongreset e PPSH, që fill pas Kongresit, si mbyllje, aty përpara ish komitetit ekzekutiv të rrethit, te Sheshi Skënderbe, bëhej një miting madhështor përmbyllës, ku fjalën e mbante kryeministri i vendit. Ndërsa pas Kongresit të 8 të Partisë fjalën në miting e mbajti Kadri Hazbiu dhe jo Kryeministri Mehmet Shehu.

Nga ana tjetër, këta të ashtuquajturit “replikues” duhet të jenë sadopak serioz me vetveten, sepse të bësh replikë pa lexuar çfarë thotë ai që ti do të replikosh, pa ditur çfarë pranon dhe çfarë nuk pranon ai, çfarë fakte dhe prova ka ai, nga i ka burimet, dhe ti vet, si replikues çfarë dokumente e fakte ligjore që të përbëjnë provë ligjore kundërshtuese ke, kjo është thjeshtë dhe vetëm ide delirante paragjykuese, e cila e bënë shumë jo serioze dhe qesharake situatën. Unë nuk e pranoi që Mehmet Shehu ka lënë një letër në datën 17 dhjetor 1981, unë të evidentoi faktin domethënës se ajo letër mbanë datën 17 nëntor dhe jo 17 dhjetor, unë të them se ajo letër është fotokopje dhe nuk mund të nxirren konkluzione prej një prove e cila ende nuk është kthyer në provë, sepse që të kthehet në provë, më parë i duhet bërë ekspertimi grafik dhe logjik, ndërsa t’i më merr të mirëqenë letrën sepse kështu të ka thënë “Tablua Sinoptike” 35 vjet më parë, kur ti e haje “sorrën” për zog fshati bio me duartrokitje, kjo përsëri nuk është serioze.

Mbase “replikuesi” autor i 35 vjetorit të lindjes së Ismet Isufi ka të drejtë për lapsusin me Elin, sekretaren e Kadri Hazbiut, por kjo nuk do të thotë që ai e humbet logjikën pasi lexon këtë lapsus deri në kufijtë e pabesueshëm sa të mos kuptoj që autori i replikës me Profesor Paskal Milo, nuk mohon faktin që Kadri Hazbiu nuk ka qenë në shtëpinë e tij. Por ne themi se në cilën orë shkoi, dhe ku ishte para se të shkonte në këtë ditlindje? Mbas ditëlindjes ku shkoi?! Dhe ky Ismeti, bënë mirë që bëhet “analitik” dhe “trim pas Kuvendi”, por harron që unë isha dëshmitar okularë në sallën e gjyqit kur ai dëshmoi në gjyqin kundër Kadri Hazbiut. Çfarë pohoi ky Ismeti…

