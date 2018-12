Taksa e Kadaresë për Pashallarët

Mihal Kalia

(Vijon nga numri i kaluar)

Nëse E. Hoxha goditi poezinë dhe poetin për arsye jashtëletrare, në kohën e diktaturës,të njëjtin gabim, në kahe të kundërt, bëjnë sot pseudokritikë e studiues, që hedhjen poshtë të poezisë nga E. Hoxha, e quajnë të mjaftueshme këtyre viteve të gjullurdisë së tejzgjatur, për ta quajtur disidente, pa asnjë argument letrar apo ideologjik, gjë që nuk i bën nder poetit dhe poezisë së tij, duke e pleksur e rrasur me brumin e prishur, duke e përqasur poetin me avangardën e shkronjëzinjve, që ia zgjyrosin veprën duke i thyer asaj shtyllën kurrizore, sikurse do të deklaronte ndonjë kritik se poezia e Kadaresë është në formë e realizmit socialist, ndërsa në thelb është disidente, joshur në këtë çorbë dhe nga praktika letrare e qasja politike e pasrënies së regjimit komunist, e cila(vepra), megjithatë, nuk ka asgjë të përbashkët me çoroditjen bastarduese e përçudnuese që përjetojmë.

Kadareja kritikohet nga E. Hoxha për mohimin e diktaturës së proletariatit, dhunës kundër armiqve, etj. duke iu referuar edhe vargjeve : “Krisht ai nuk ishte që t’i dëbonte/ nga pushteti me kamxhik dhe stap”. Këtu nuk merret parasysh paralelizmi me Nolin te “Krishti me kamçikun” dhe se pikërisht, ngaqë Krishti kish teorinë “po të goditi në një faqe, ktheji tjetrën”, së cilës iu përmbajt dhe F. Noli e që e pranon se kjo ishte një nga shkaqet e dështimit të revolucionit demokratik më 1924, Kadareja thotë:

“Ai klasën ngriti të punëtorëve

Për të bërë burokratizmin zap”, duke iu përmbajtur kështu vendimeve të Byrosë Politike për luftën kundër burokratizmit (24.12. 1965) se “pa pjesëmarrjen e masave nuk luftohet burokratizmi”. Nuk e përligjin konkluzionin e E. Hoxhës, vargjet:

Je për socializmin?

Vrapo në rreshta,

Shpall kudo dhe mbi këdo

Kontroll punëtor!”.

A nuk janë shprehëse të diktaturës së proletariatit këto vargje si dhe të domosdoshmërisë së luftës së klasave dhe a nuk është kjo e njëjta linjë me çka shpalos E. Hoxha në Kongresin VII të PPSH për kontrollin punëtor? Linja është e njëjtë, gjë që hedh poshtë prirjet e kritikëve e studiuesve të sotëm për një poezi që i bie ndesh regjimit që, “për çudi”, puqen tërësisht me mendimet e E. Hoxhës, pavarësisht vlerësimeve të ndrysh.,me. Nuk është paradoks! Por E. Hoxha nuk mund të lejonte që dikush tjetër të jepte mend e të këshillonte “Partinë” për mbarëvajtjen e revolucionit dhe forcimin e diktaturës së proletariatit, duke e konsideruar këtë si mohim prej tij (poetit) të luftës së Partisë për mbrojtjen e fitoreve të socializmit, paçka se kemi të bëjmë me artin letrar dhe misionin e shkrimtarëve për t’i shërbyer Parisë, por ama jo “të çajë ai i pari në këtë rrugë, sikur nuk dinte ta bënte Partia këtë gjë” (E. Hoxha).

Hoxha e kritikon I. Kadarenë se për të “rendi ynë socialist është një rend burokratik dhe burokratët i kanë duart e lyera me gjak”, etj. Por, nëse rendi ynë është i natyrës burokratike,i tëri me duar të përgjakura deri në llërët, kur nuk ekziston as klasë, as parti, atëhere kujt i drejtohet dhe për çfarë revolucioni dhe socializmi poeti bën fjalë, për çfarë rreziku flet se mund të vijë nesër nga burokratizmi dhe të përmbysurit, kur ata e paskan marrë pushtetin? Kadareja është në të njëjtën linjë me regjimin komunist, kur thotë: “Bjeri ditë e natë burokratizmit/ klasën që u përmbys nën këmbë e mbaj!”. Pra, ekziston një forcë dhe ajo është forcë në pushtet, derisa thuhet që të përmbysurit t’i mbajë nën këmbë, po kështu edhe burokratizmin, të cilin “Partia e ka konsideruar kurdoherë si të keqen më të madhe. Lufta kundër burokratizmit duhet konsideruar si një nga format të rëndësishme të luftës së klasave. Prandaj kundër tij duhet luftuar, ashtu si dhe kundër armikut të klasës” (Vendim i Byrosë Politike të KQPPSH “Mbi luftën kundër burokratizmit” 24.12.1965). Ku qëndron ndryshimi në linjë, qoftë theksuar nga E. Hoxha në vitin 1965, qoftë edhe nga vetë Kadareja në vitin 2018?

Në mbledhjen e aparatit të KQPPSH, më 25.10.1975, drejtuar nga R. Alia, tashmë, i tëri nën efektin e shijeve të udhëheqësit, e trajton atë si një krijim ku shpërfaqen pikëpamjet armiqësore të poetit dhe, duke qenë se ndërgjegjja i nënshtrohet përulësisë, arrin deri në absurditet në kritikën e tij, kur thekson se: “Në poezi i mëshohet idesë se ky regjim është një regjim burokratik, i cili i ka duart të lyera me gjak”. Është fjala për vargjet:

“Burokratët janë tjetër gjë!

Të kobshëm me duar të përgjakura

Gjer në bërryle unë ata i shoh”. Kur poeti thotë se burokratët janë tjetër gjë, ai bën veçimin e tyre, përjashtimin, nuk i shikon pjesë të regjimit, përkundrazi, si kundërshtarë, armiq të revolucionit dhe të diktaturës së proletariatit, kur thotë:

“Dhe vulën e gjakut si ta zhdukin,

E dinë se është lehtë pastaj

Të ndryshojnë revolucionin, diktaturën

E punëtorëve – thelbin e saj”.

Fakti që poeti e shikon burokracinë në anën tjetër të barrikadës ku është pozicionuar populli, që e shikon si mekje të idealit të dëshmorëve që derdhën gjakun për çlirimin e vendit dhe për një jetë të re, bën fjalë për distancimin e saj nga masat, shprehje kjo e karakterit antipopullor të kësaj dukurie dhe që kushtëzon e përcakton raportin e ndjeshmërive ideoemocionale me të. Pozicionimi i burokratëve është shumë i qartë. Epiteti “të kobshëm”, në gjithë hapësirën e vet kuptimore (të pabesisë, tradhtisë, mynxyrës e krimit) është dhënë në poezi si përkatësi e burokracisë dhe burokratëve, si pronë dhe pasuri e tyre, e nevojshme dhe e domosdoshme për të ndryshuar rrjedhën e revolucionit dhe diktaturës së proletariatit. Njëkohësisht epiteti “të kobshëm”orienton qëndrimin ideoemocional ndaj subjektit të cilit i përket, qoftë në organizimin neutral të gjuhës, ashtu edhe në atë stilistik apo figurativ – letrar të saj. Duke qenë të përthithura tërësisht këto organizime në togfjalëshin “burokratët e kobshëm”, nuk lihet shkas dhe mundësi për depërtime ngjyrimesh e nënkuptime si shprehëse të natyrës së kobshme të regjimit komunist. Brenda poezisë as ka dhe as ndihet nevoja e ndonjë shenje tjetër gjuhësore apo mjeti stilistik për të shprehur e kuptuar të kundërtën, për të përmbysur kuptimin, për të mohuar regjimin, sepse populli rëndon, ai vetëm përmbys e kurrë nuk përmbyset. E gëzon këtë privilegj ajo forcë lëvizëse që mbron interesat e vegjëlisë. Në poezinë e Kadaresë është Partia dhe shoku Enver që kanë në krahë masat punonjëse. Simbolikës, ironisë apo sarkazmës i jep kuptim objekti të cilit i mbathen dhe ky nuk mund të jetë populli, sepse atëhere mbathet vetë shkrimtari dhe , po ishte kështu, nuk ka studiues, analistë e kritikë që t’ia shkulin dot gozhdët e potkoit.

Kuptohet qartë që poezia analizohet nga pikëpamja intencionaliste dhe, aq e vërtetë është kjo, saqë, duke mos gjetur argument për të mbështetur kritikën, nëpërmjet alogjizmit nxjerrin përfundime që nuk i shkojnë poezisë: Cilët janë me duar të përgjakura? Mund të mendohet se janë burokratët, komplotistët. Po cili nga ata vrau? Ata nuk vranë njëri. Ka vrarë diktatura e proletariatit armiqtë e klasës. Pra, me gjakun e armiqve të klasës i ka diktatura të përgjakura duart? Këtë sulmon Kadareja? Nëpërmjet këtyre pyetjeve, që poezia nuk lë shkas për t’i bërë, nëse do të aludohej për një regjim burokratik, do të thotë se diktatura e proletariatit është shpartalluar, sepse nuk është e mundur, veçse në marrëzi, që regjimi komunist të fshijë luftën dhe dëshmorët e vet, të vetëshpartallohet. Jo! Goditet burokratizmi, i cili është po aq i rrezikshëm, siç thekson Partia, sa edhe armiku i klasës. Në këtë përkim vërejnë frymën antiparti të poezisë?

Duhet të theksojmë se kritika bëhet sikur poezia të ishte fjalim në një konferencë partie për luftën dhe vështirësitë e Partisë gjatë viteve të socializmit, sukseset e arritura në mbylljen e shtigjeve të revizionizmit dhe bërjen zap të burokratizmit: “Në tërë poezinë nuk shkruan se çfarë bën kjo Parti, a lufton, a ekziston… Por Kadare nuk e sheh këtë luftë, nuk e kupton drejt atë”. Çfarë ironie! Pikërisht te shikimi qëndron sfida e Kadaresë, ai ka shikimin e gjeniut, shikon atje ku nuk arrin dot vështrimi i të tjerëve, as i politikanëve që shohin me sytë e vet, e jo më i atyre që shohin me sytë e të tjerëve.

Cila ishte arsyeja që E. Hoxha e cilësoi armiqësore poezinë “Pashallarët e kuq”? Sepse ai shkrimtarët i sheh si ndihmës të tij, “të Partisë” e të udhëheqjes së saj dhe jo si mësues e këshillues, siç mendon ai se bën Kadareja në këtë poezi, duke marrë rolin e konkurrentit, e mjaftueshme kjo për ta kritikuar deri në akt armiqësor. Ky shtjellim nuk pajtohet me vargjet:

“Enver Hoxha, syri i tij i mprehtë

Ishte i pari që dyshoi për ta.

Dhe atëhere në themelet e shtetit

Zbriti si në baladat e mëdha”,

për të cilat E. Hoxha thotë: “Për Kadarenë nuk ekziston as popull, as klasë e as parti. Të gjithë janë të krimbur, vetëm E. Hoxha qëndron dhe shpartallon armiqtë”. Si është e mundur të arrihet në një përfundim të tillë, kur fare qartë e shkoqur I. Kadare vazhdon me vargjet:

“Ecën klasa pas Partisë në ditë epike,

Populli pas klasës derdhet oqean

Dhe n’u mbledhtë prapë Byroja Politike

Gati të gjithë janë”.

A nuk bëhet fjalë në këto vargje për unitetin klasë – parti – popull dhe gatishmërinë e klasës dhe popullit për t’iu përgjigjur thirrjes së Partisë? Cili studiues, kritik letrar, analist dhe intelektual, pasi lexon këto vargje, në kuadrin e gjithë poemës, si dhe të krijimtarisë së deriatëhershme, të arrijë në interpretimin e cituar më sipër të E. Hoxhës? Askush! Por cili e kundërshtoi? Sigurisht që askush, përderisa u tërhoqën edhe dy nga njerëzit më të fuqishëm të kohës , M. Shehu dhe R. Alia. Pretendimi i E. Hoxhës për ngritjen e kultit të tij prej Kadaresë, të cilin ai në parim e hedh kategorikisht poshtë, si dukuri e rrezikshme për fatet e diktaturës së proletariatit, në fakt interpretimi jo profesional dhe dukshëm jo realist, është shprehje e pranisë së këtij kulti , përderisa ka bindjen që e pavërteta , thënë prej tij, fiton atributet e së vërtetës së padiskutueshme. Në fakt, lepuri fle tjetërkund dhe pikërisht në atë që “Ismail Kadareja me një poezi do që të çajë ai i pari në këtë rrugë dhe çfarë të çari…” (E. Hoxha). A mund të shërbejnë “argumentet” e E. Hoxhës, të ngritura mbi bazën e një arsyetimi që kërkon t’i tregojë vendin Kadaresë, në vrullin për mbrojtjen e socializmit, për t’u shfrytëzuar si prirje të disidencës së poetit?! Është gjëja më e lehtë që mund të bëhet në kushtet e rënies së regjimit të E. Hoxhës, por sigurisht nga jo profesionistë, nga servilë,nga sahanlëpirës, nga konformistë, sepse vepra e Kadaresë, para se tëjetë politike e ideologjike, është artistike. Dhe si artist, ai ka kapur majat, të cilat është vështirë t’i dallosh, po nuk tentove drejt tyre.

Ajo çka përbënte shqetësim për poetin në kohën kur u shkrua poema, si rezultat i qëndrimit të udhëheqësit të Partisë pasi e lexoi atë, shqetësim që lind natyrshëm dhe që do të ishte naivitet, apo diçka më tepër se kaq, të priste botimin e saj, aktualisht përbën sadisfaksion dhe një çlirim shpirtëror, për atë çka mundi të realizojë në “kundërvënie” të realitetit socialist, duke i pranuar si të mirëqena akuzat e udhëheqësit, për të ruajtur statuskuonë e poezisë në të tjera realitete të organizimit të jetës politiko – shoqërore në vendin tonë.

Kadare, anijen e vet letrare, pavarësisht ngarkesës që mbart, për ta shpëtuar nga rreziku i përplasjeve përmbytëse të stuhive dhe rrebesheve në detin e trazuar, e lë të rrëmbehet prej valëve të tërbuara, parë këtë si manovër lundrimi, duke shmangur përballjen me to, manovër që i ndryshoi drejtimin , por , në çfarëdo limani që të ishte gjendur, gjithsesi, më komod sesa në fund të detit. Ngarkesa shumë e pasur e anijes, edhe pse e papërshtatshme pë interesat e limanit ku u ankorua anija, megjithatë nëpërmjet një casus beli, shndërron dhe transformon funksionin e ngarkesës, për një destinacion të ri në lundrimin letrar. Në këtë zhbërje , më të zellshëm se Kadareja, janë hamejtë e porteve që shkarkojnë prej anijes prodhimet e reja. Kadare thotë (TV “Top Chenell”, më 28.10. 2018) se poezia “ishte kinse kundër burokracisë, në fakt ishte kundër krimit”. Fjala “kinse” ndryshon perceptimin e lexuesit për qëllimin e poetit në çastin e ngjizjes së poezisë. Fjala “krim” në poezi është konkretizuar duke mos lënë asnjë mëdyshje se për cilin kriminel bëhet fjalë, për regjimin apo për burokratët, dalë prej tij,të cilët e rrezikojnë vetë ekzistencën e këtij regjimi. Fjalës “kinse” i jep vend në thënien e Kadaresë fakti që burokracia nuk akuzohej për asnjë krim. Por a e ka forcën kjo fjalë për të spostuar krimin nga njëri subjekt në tjetrin, aq më tepër në kohë dhe realitete të ndryshme? A e ka forcën kjo fjalë për të shembur trillin artistik të poezisë? Xh. Kaller thekson se: “ Shprehjet e letërsisë kanë një lidhje të veçantë me botën, një lidhje që ne e quajmë”të trilluar”. Trillueshmëria e letërsisë e ndan gjuhën nga kontekstet e tjera në të cilat mund të përdoret dhe e lë në marrëdhënien e veprës me botën e hapur të interpretimit”.

Fjala “kinse” nuk e thjeshtëzon dot marrëdhënien e ndërlikuar të elementeve të tekstit, veçse nëse ajo mbështetet në këtë akt te forca e trillimit dhe ndërlikimit të elementeve të gjuhës, si faktorë që shënojnë ngjyrimin artistik dhe karakterin letrar të tekstit, që në rastin tonë e përjashton këtë mundësi te fjala “kinse”, duke përcaktuar kështu kontekstin dhe përqasur më pranë botës së tij të gjerë të interpretimit. Fjala “kinse” është jashtëletrare dhe nuk mund t’i ndryshojë drejtimin trillit pa patur një ngasje të po atij lloji, artistik, siç mund të ishte alegoria apo simboli. Fakti që burokracia nuk ishte akuzuar për krime, nuk përbën në poemë mjet artistik për kapërcimin e krimit te regjimi, siç është trillimi që, jo vetëm nuk e përcjell, por e sheh burim të një potencialiteti të rrezikshëm për rendin, regjimin dhe popullin. Dhe pelerina e krimit tashmë i mbetet kriminelit.

Fjala “kinse”, në shprehjen e Kadaresë, është spiranca e hedhur nga anija, e cila duket se, nga letrare, gjatë lundrimit prej më se katër dekadash, është shndërruar në politike, që, më së fundi, të gjejë prehje në vorbullën e ngjarjeve. Distanca kohore, e cila vërtetoi tërësisht çka Kadareja parashikoi me intuitë, nuhatje dhe vizion, shprehur artistikisht nëpërmjet së tashmes të së ardhmes, nuk mund të shërbejë për të shprehur politikisht të shkuarën e së tashmes. Sepse fjala “kinse”, nëse mund të ezaurojë burokracinë, që deri në atë kohë nuk kish bërë krime, po ç’mund të thuhet për të përmbysurit, armiqtë e regjimit, të cilët i kishin lyer duart me gjak dhe që poeti artistikisht i njëjtëson në rrezikshmërinë e tyre me burokratët, kur thotë se këta (burokratët) :

“Rrobe sundimtarësh të përgjakta

Me nishane e grada veshin shpejt.

Dhe me to mbi supe nëpër natë

Ikin drejt mëngjesit si rrebesh”. Ismail Kadareja i shikon duart e përgjakura deri në llërë të burokratëve, shprehur gjuhësisht me një të tashme (shoh) pritshmërie, kohë, të cilën ai mendon se mund ta ndajë thjesht me ndihmën e fjalës “kinse”, e cila, sidoqoftë, nuk mund ta kthejë dot shigjetën nga tabela ku ka goditur, në tabelën tjetër ku gjuajnë edhe më mediokrit. Idetë ndryshojnë me kohën, por koha që kalon nuk ndryshohet me idetë që vijnë.

E përdorur si e tashme e së ardhmes, folja”shoh” në vargjet: “… me duar të përgjakura/ gjer në bërryle unë ata i shoh”, ka kuptimin “përfytyroj”, “parandiej”, të cilat ruajnë lidhjet me të dhe krijojnë fushën semantike të ndërveprimit, të kalimit te njëra–tjetra, jo vetëm si domosdoshmëri kohore, por duke përfshirë në këtë prirje rrjedhat e ngjarjeve që mbushin kohën, si një dimension i mundshëm, i arritshëm, jo si i tillë që të na arrijë, se koha ecën vetëm përpara. Nëse “luhet” me kohën, terreni i përshtashëm është ai i artit, nëse luan me ngjarjet, loja zhvillohet në fushën e politikës, e cila i ka përmasat të përcaktuara, ndryshe nga arti dhe letërsia që i ka ato të pafundme, ndaj arti mund të luajë në fushën e politikës, ndërsa politika lodhet në atë të artit, ndaj te folja “shoh” nënkupton realitetin dhe jo të ardhmen, gjë që çon në arbitraritete gjatë interpretimit të lojës artistike. Në këtë kuptim, ata nuk arrijnë të shohin llërët e përgjakura të burokracisë, ndaj, nëse ka duar të lyera me gjak, ato mbetet të jenë duart e regjimit, pikëpamje kjo, sipas tyre, që e ka çuar Kadarenë në pozita armiqësore dhe kundërrevolucionare. Në letrën që M. Shehu i dërgon E. Hoxhës, lidhur me poezinë e Kadaresë, thekson se Kadareja “arrin në konkluzionin se te ne sundojnë vetëm burokratët dhe këta i kanë duart të lyera me gjak”. Ky është moskuptimi. Foljet “sundojnë” dhe “kanë” janë të kohës së tashme dhe bëjnë fjalë për realitetin ekzistues, ndërsa folja “shoh”në shprehësinë e vet përfshin të ardhmen, përfshin shqetësimin, që është edhe i Partisë, të luftës kundër burokratizmit, por, ndërsa politika e ka vështrimin të shkurtër e nuk shikon gjak në duart e burokratëve, sepse nuk ka bërë krime, Kadareja e shikon burokracinë në potencialitetin zotërues të saj, që e njëjtëson me armikun e klasës, proces që Partia e pranon, por që mendon se nuk do ta lejojë atë të përgjakë realitetin socialist. Kjo nuk arrihet duke kritikuar Kadarenë ngaqë ngre zërin, sipas tyre, më tepër se vetë Partia , për të mbajtur nën këmbë armikun e klasës. Koha vërtetoi se Kadareja e shihte fare qartë të ardhmen. Atë që I. Kadare druan se mund të ndodhë në të ardhmen, nëse nuk luftohet burokracia me ashpërsinë klasore, luftë që është element i garancisë dhe ruajtjes së regjimit, kritikuesit e tij e shikojnë të shprehur si realitet në poezi dhe është pikërisht prospektiva e poetit, gjykimi i së tashmes për të siguruar të ardhmen, që sjell pështjellim në perspektivën e regjimit, shikimin e së ardhmes nëpërmjet së tashmes, gjë që grish regjimin në etiketime deri armiqësore dhe kundërevolucionare. A mos vallë, fjala “kinse” shërben për të mbuluar edhe të përmbysurit, pra,të pranojmë se “poezia është shkruar kinse kundër të përmbysurve”? Atëhere poezia është kundër regjimit dhe kjo, nëse shikon te të përmbysurit alegorinë, simbolin, etj. Të shohësh ngjarjet në largësinë kohore prej afro gjysmë shekulli dhe të mos i ndjesh ato kur je bash në kërthizë të tyre, do të thotë t’i largohesh së vërtetës, si manipulues i saj, në rastin tonë së vërtetës artistike.

Në një shkrim , botuar në gazetën “Dita” (S.H. dt.9.12.2018), shkruesi thekson: “ Në regjime të tilla, shkrimtari, për t’i shpëtuar ndjekjes dhe persekutimit, kur kërkon të pasqyrojë të vërtetën, është i detyruar të paguajë një taksë”. Po cila është kjo taksë sipas tij? Të mos pasqyrojë të vërtetën! T’i ngresh kult kryediktatorit, që mban në këmbë regjimin diktatorial, për të treguar natyrën kriminale e gjakatare të këtijtij regjimi, dhe të presësh shpëtimin prej kryekriminelit, në udhëheqje të diktaturës dhe në unitet me popullin, nuk është “një lëshim i vogël për një goditje të madhe”, por është një budallallëk i madh, që nuk shkakton as qederosjen më të vogël. Këtu qëndron absurdi dhe jo në atë çka thekson artikullshkruesi, se: “ai që dje quhej provokator e armik i sistemit diktatorial, sot quhet, jo vetëm i përkëdheluri i regjimit, por edhe sundimtar”, sepse të tillëve “fati” nuk u rezervonte një fund si ai i Kadaresë, edhe pse “në këto momente të vështira, i ndërgjegjshëm se ç’kishte bërë dhe ç’e priste, bëri autokritikë” (S.H). Nuk të shpëton autokritika, sidomos në diktaturë, aq më tepër kur je i ndërgjegjshëm për çka bën kundër saj, por artikullshkruesi, në përpjekje për të na treguar “guximin e çartur”, na shfaq dobësinë e karakterit, sepse autokritika është shprehëse e pavetëdijes për atë që ke bërë dhe jo e guximit të çartur. Po alegoria? Po taksa që pagoi Kadareja? Nuk ia paskan arritur qëllimit! Ja, kjo është “mbrojtja” që i bëhet Kadaresë, duke i vënë në dyshim artin dhe personalitetin, me dëshirën e mirë të një zëri të shtuar drejt Nobelit, që, edhe pa këtë çmim, ai, me veprën e vet e ka nderuar kombin dhe kulturën shqiptare.

Një tjetër përkrahës i frymës antiparti në poezinë “Pashallarët e kuq”, duke qenë se i mungojne argumentet për vërtetësinë e pohimit, në artin dhe në jetën e autorit, për praninë e të cilave diktatura komuniste nuk do t’ia kursente kalvarin e mundimeve, sikurse ka ndodhur me të tjerë, është i detyruar që “patetikën” e tijretorike të mohimit ta motivojë me domosdoshmërinë e mbështetjes dhe bashkëpunimit: “Enver Hoxhës i duhej Kadareja, ndaj e mbante”. Që Enver Hoxhës i duhej Kadareja dhe gjithë shkrimtarët e artistët, që në themel të tyre kishin metodën e realizmit socialist, kjo nuk ka asnjë dyshim. Në mbledhjen e Sekretariatit të KQPPSH (20.12.1974), E. Hoxha thekson se: “Punonjësit e letërsisë e të arteve të luftojnë që të luajnë kurdoherë rolin e ndihmësit të Partisë për formimin e njeriut të ri”. Për çfarë do t’i duhej Kadareja udhëheqësit komunist, nëse nuk do t’i shërbente linjës së komunizmit, apo mos vallë ai e kryente këtë shërbim nëpërmjet kundërvënies? Kjo logjikë, jo vetëm që nuk dëshmon antikomunizmin, përkundrazi, thekson qartazi vënien në shërbim të diktaturës komuniste. Dhe të mendosh që Kadareja është në avangardën e shkrimtarëve dhe artistëve që rrëmbejnë vlerësimin e diktatorit në mbledhjen e Sekretariatit të KQPPSH. Edhe në shënimet e tij(ditarin dt.20.10.1975), pavarësisht epiteteve “poet korbash, reaksionar, antiparti, kundërrevolucionar, poet i lig”, të cilat do të ishin të mjaftueshme për t’ia shuar zërin e thyer penën përgjithmonë, E. Hoxha e konsideron një aksident poezinë e Kadaresë, “i cili ka bërë gjëra të mira dhe duhet të vazhdojë në këtë brazdë”. Mos vallë, Kadareja i duhej E. Hoxhës për të diskredituar dhe mohuar atë parti dhe regjim, që udhëheqësi komunist u ishte përkushtuar dhe i drejtonte me dorë të hekurt?

Enver Hoxha e analizon Kadarenë në poezinë e tij si politikan e jo si shkrimtar, pra, në atë fushë ku ai nuk mund të lejojë tjetër paraprijës, ndaj gjen vend për kritikë. Përderisa realitetit i është rënduar frymëmarrja, do të mjaftonte vetëm evidentimi i këtij fakti, pavarësisht se si poeti e përdor këtë detaj, që udhëheqësi të ndiejë se kritika i vjen përvëluese dhe, duke mos e pranuar këtë realitet, i përmbahet fort atij të sendërgjuar. Ia kthen Kadaresë kritikën ashpërsisht, deri në armiqësi. Flakur në humbëtirë këtë armiqësi, Kadareja duket se po shijon aktualisht “dobinë” e saj, në orvajtjet e disa lajkatarëve që kërkojnë ta nxjerrin nga kjo thellomë, pa u zhytur në të, por tashmë jo si veprim , por si vepër. Armiqësia, duke u ndier rehat aty ku ishte, veshi kostumin e “demokracisë” dhe bëri atë që nuk pësoi,shkatërroi e shpartalloi çka u arrit me aq shumë luftë, mundim e përkushtim.

Poezia “Pashallarët e kuq” e ka hequr tashmë pallton e madhe të “alegorisë”, veshur në dimrin e acartë të diktaturës dhe nuk ka asnjë arsye që të vazhdohet të paguhet taksa, të jetë nën ethet e së kaluarës e të qëndrojë e ndrydhur dhe e mbyllur, si të jetë mbartëse e një virusi të rrezikshëm dhe që u lejohet vetëm “specialistëve” të komunikojnë me të për ta kuruar, recetat e të cilëve, me gjithë bujën e një kurimi spektakolar, s’po munden dot ta ngrenë në këmbë, për të mundësuar ecjen drejt shtigjeve të demokracisë. Çfarë e pengon institucionin përkatës që poema “Pashallarët e kuq” e I. Kadaresë, në këtë realitet të ri, të cilit i “shkon kaq shumë për shtat”, të mos jetë material studimi në programet dhe tekstet shkollore?! Robert Elsie, njohës dhe studiues i letërsisë shqiptare, adhurues i Shqipërisë dhe popullit shqiptar, thotë se “ Gjithsesi, e mira e të mirave ndoshta është që I. Kadareja të vlerësohet nga një pikëpamje tërësisht letrare, si autor veprash që shkojnë nga një nivel mesatar deri në të shkëlqyer. Analizat politike për konformizmin apo disidencën në veprën e tij duhet t’i lihen së ardhmes”. (R. Elsie “Historia e letërsisë shqiptare”).