Taksat e shtëpive, tek fatura e OSHEE. Përgatitet skema

Taksa e re e pronës nuk do të mblidhet më nga ujësjellësi, por qytetarët do ta paguajnë tanimë në faturën e energjisë.

Familjarët do ta paguajnë taksën e re të pronës në mënyrë të përmuajshme në faturën e dritave dhe më pas OSHEE do ta kalojë atë në llogaritë e bashkive.

Operatori i shpërndarjes do të arkëtojë 4 për qind të të ardhurave bruto që mblidhen nga taksa e pronës, ndërsa pjesën tjetër do ta kalojë automatikisht tek bashkitë.

Ndërsa sa i takon ndërtesave të biznesit, frekuenca e pagesës do të përcaktohet me vendim të këshillave bashkiakë.

Formula e re ka hyrë në fuqi në datë 1 prill të këtij viti, e cila llogarit taksën e pronës jo më si fikse, por sa 0.05 për qind të vlerës së tregut që ka ndërtesa.

Kjo do të thotë se për një apartament me vlerë tregu 100 mijë euro, një familje do të paguajë 50 euro taksë në vit ose rreth 4.2 euro në muaj.

Për këtë arsye, në 1 janar të vitit të ardhshëm do të bëhet rakordimi për periudhën prill janar 2018, mes detyrimit që qytetarët duhet të paguanin me taksën e re dhe asaj që kanë paguar me të vjetrën. Kur detyrimi sipas taksës së re do të rezultojë më i lartë, atëherë qytetarët do të paguajnë diferencën, ndërsa kur taksa e re do të rezultojë më e ulët, qytetarët do të kompensohen me pagesat në vijim.

s.a/dita