Taksë për rrugën, ARRSH: Po diskutohet edhe për Tiranë-Durrës

Autoriteti Rrugor Shqiptar është duke studiuar mundësinë e aplikimit të pagesës në disa akse kombëtare në vend sipas modelit të rrugës Durrës-Kukës.

Kreu i këtij institucioni, Afrim Qendro ka thënë në studion e lajmeve të “Ora News” se ende nuk ka një vendimmarrje, pasi aplikimi i taksës është në fazën e studimit.

“Po diskutohet edhe aksi Tiranë-Fier-Vlorë, po diskutohet edhe aksi Tiranë-Elbasan, edhe aksi Tiranë-Durrës, ndoshta edhe Gjirokastër-Sarandë. Por këto janë pjesë e studimeve, pjesë e analizave në të cilat nuk merr pjesë vetëm autoriteti rrugor, këto janë vendime të rëndësishme që i merr qeveria shqiptare”, tha ai.

Qendro shtoi se aplikimi i pagesës në disa nga akset kombëtare të vendit varet edhe nga ecuria e këtij procesi në rrugën Durrës-Kukës.

Më herët, ai tha se ndërhyrja emergjente në autostradën Tiranë-Durrës, e cila nis në 11 qershor, do të përfundojë para 1 korrikut dhe nuk do të cënojë sezonin turistik.

“Që do të thotë ne nuk do të bëjmë mbushje të gropave, por do të marrim segmentet më të dëmtuara, do t’i hiqet asfalti aktual dhe do të shtrohet. Ne këtë punë do ta mbarojmë deri në datën 1 korrik, që me fillim normal të sezonit turistik kjo rrugë të jetë e kalueshme.”

