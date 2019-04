Malaj: Sqarim “pa targa diplomatike” për zv.ministrin Cakaj

Ish-ministri socialist i Financave, Arben Malaj, njëkohësisht Konsull Nderi i Austrisë për Shqipërinë Jugore, ka reaguar pas vendimit të ministrit të Jashtëm të komanduar, Gent Cakaj, për heqjen e targave diplomatike.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Malaj shkruan se nëse targat ishin bërë kaq problem serioziteti i një institucioni të tillë kërkonte së paku një takim me përfaqësinë e Konsujve të Nderit përpara se të bëhej shou publik.

Sipas tij, ministri duke e vënë theksin te lëvizjet në staf, apo heqje targash po dëmton imazhin e MEPJ tek partnerët dhe po shkëput fokusin e kësaj ministrie te objektivat e saj të rëndësisë parësore për interesat e vendit.

Reagimi i Malajt

Nje sqarim pa targa diplomatike, te cilat nuk i kam marre edhe pse kam nje vit Konsull Nderi i Austrise per Shqiperine jugore.

Perzgjedhja konsull nderi eshte nje proces diplomatik shume burokratik deri ne vleresimin nga sherbimet sekrete te dy vendeve, vendit propozues dhe vendit ku do te ushtroj aktivitetin.

Eshte e vertete qe propozimin e nje vendi duhet ta miratoj vendi prites ne kete rast Shqiperia. Kisha shpresuar qe zvendes ministri i jashtem, do kishe kerkuar takim me shoqaten e konsujve te ndert per ta promovuar kete mundesi diplomatike per promovimin e vendi tone, per rritjen e aktiviteteve ekonomike,shkencore e kulturore.

Kisha shpresuar se nqs realisht ka nje problem me targat, Sekretari i Pergjithshem I MEPJ te bente nje takim me kryetarin e shoqates se konsujve te nderit dhe qartesonte problemin konkrete dhe bashkepunonin per zgjidhjen e tij sa me shpejte.

Fokusi i zv ministrit tek levizjet ne staf, targat apo passaporat diplomatike e demtojne profilin e nje shtetari, demtojne kredibilitetin e MEPJ e cila duket se ka humbur fokusin tek prioritetet kombetare dhe ploteson axhenden mediatike me lajme te tilla.

Dite te mbare, Arbeni

o.j/dita