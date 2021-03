Tashmë zyrtare, BE nis bisedimet për blerjen e vaksinës ruse “Sputnik V”

Komisioni Europain ka nisur zyrtarisht negociatat me Moskën për blerjen dhe prodhimin e vaksinës Sputnik V në Europë.

Burime diplomatike dhe zyrtare të BE-së për Reuters se edhe pse publikisht, Bashkimi Europian ka hedhur poshtë fushatën globale të Rusisë për furnizimin me vaksina të një sërë vendesh europiane si një marifet propagandistik, Brukseli ka kthyer sytë nga Moska për të shtyrë përpara fushatën e vaksinimit.

Një zyrtar i BE i cili negocion me kompanitë farmaceutike në emër të bllokut i tha “Reuters” se qeveritë europiane kanë dhënë dritën jeshile për fillimin e bisedimeve me prodhuesit e vaksinës ruse Sputnik V.

Hungaria dhe Sllovakia kanë blerë tashmë vaksinën ruse, Republika Çeke është e interesuar dhe zyrtari i BE tha se Italia po konsideronte të përdorte bioreaktorin më të madh të vendit, ReiThera, për prodhimin e vaksinave në një fabrikë pranë Romës.

Fondi Rus i Investimeve Direkte (RDIF) njoftoi nga ana tjetër se ka arritur marrëveshje për të prodhuar vaksinën Covid-19 Sputnik V” me kompani nga Italia, Spanja, Franca dhe Gjermania” , në pritje të miratimit nga Bashkimi Eiropian.

“Aktualisht ka diskutime të tjera në proces për të rritur prodhimin brenda BE. Kjo do të na lejojë të fillojmë furnizimin e tregut të brendshëm europian me Sputnik-V pasi të jetë miratuar nga Agjencia Evropiane e Barnave”, tha kreu i Fondit Kirill Dmitriev.

Brukseli është kritikuar për shpërndarjen e ngadaltë të vaksinave në një kohë kur Britania po lehtëson kufizimet ndërsa programi i saj i vaksinimit është një ndër më të suksesshmit në botë. BE ka nënshkruar marrëveshje me gjashtë prodhues të vaksinave perëndimore dhe ka filluar bisedime me dy kompani farmaceutike të tjera. Ajo ka miratuar katër vaksina deri më tani por problemet e prodhimit kanë ngadalësuar fushatën e saj të vaksinimit dhe disa shtete anëtare po kërkojnë opsione të tjera.

Nëse Sputnik V do të bashkohej me arsenalin e vaksinave të BE-së, do të shënonte triumfin më të madh diplomatik për Rusinë, pasi tregtia me unionin europian është kufizuar prej vitesh nga sanksionet mbi aneksimin e Krimesë dhe ndërhyrjen e saj në Ukrainën lindore.

Një zyrtar i dytë i BE tha se uzina “ReiThera” në Romë po cilësohet si një vend i mundshëm për prodhimin e vaksinës ruse kundër Covid-19. Një zëdhënëse e ministrisë së industrisë së Italisë nuk pranoi të komentonte, duke thënë thjesht se Italia do të prodhojmë të gjitha vaksinat e autorizuara kudo që të jetë e mundur.”

Nuk ishte e qartë nëse shtetet që kanë porositur Sputnik V me marrëveshje të drejtëpërdrejta bilaterale do të ishin të interesuar në prokurimin e përbashkët nga BE. Negociatat me prodhuesit e vaksinave kanë zgjatur zakonisht muaj para se të nënshkruheshin marrëveshjet përfundimtare, por diskutimet midis qeverive të BE tregojnë ka një shtytje ta jashtëzakonshme për marrjen vaksinës ruse.

Për muaj me radhë, BE shprehu dyshime rreth Sputnik V duke cituar një mungesë të dhënash dhe duke e quajtur vaksinën një mjet propagandistik të politikës së jashtme të Kremlinit. Më 17 shkurt, kryetarja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen vuri në dyshim arsyet e Rusisë për eksportimin e miliona dozave, pavarësisht një shpërndarje të ngadaltë të vaksinës në shtëpi.

Edhe javën e kaluar, presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel, përsëri hodhi dyshime mbi motivet e Rusisë për promovimin e Sputnik V.

“Ne nuk duhet të lejojmë që të mashtrohemi nga Kina dhe Rusia, të dyja regjime me vlera më pak të dëshirueshme se tonat”, tha ai.

“Europa nuk do të përdorë vaksinat për qëllime propagandistike”.

Nuk kishte asnjë reagim zyrtar nga Moska dhe Pekini për komentet e Michel, megjithëse Rusia ka akuzuar BE për politizimin e çështjes së vaksinave.

j.l./ dita