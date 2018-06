Tatimorët e Fierit realizojnë objektivat në 5-mujorin e parë të vitit 2018

Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, për 5 mujorin e parë të vitit 2018, ka realizuar objektivat për mbledhjen e të Ardhurave krahasuar me 5 mujorin e parë të vitit 2017, me tejkalim me një rritje prej 12.3%.

Drejtori Rajonal i Tatimeve Fier, Oltion Caku, shprehet se “ky realizim ka ndodhur falë punës së organizuar ndërmjet Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier dhe tatimpaguesve, të cilët janë ndërgjegjësuar në vetëdeklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore në bazë të qarkullimit të aktivitetit të tyre”.

Kjo Drejtori, për 5 mujorin e parë të vitit, në një ndër objektivat e ndryshimeve Ligjore të Procedurave Tatimore, ka patur informimin, edukimin, asistencën, konsulencën e tatimpaguesve të biznesit të vogël, me një qarkullim vjetor nga 2 milion lekë deri në 5 milion lekë, që u përfshinë në skemën Tvsh-s duke filluar nga data 1 Prill 2018.

“Kjo i ka dhënë prioritet Shërbimit ndaj Tatimpaguesve ,–thotë Caku, – dhe të gjithë qytetarëve që janë të interesuar të marrin shërbimin e duhur në lidhje me këtë institucion. Janë vendosur në dispozicion të gjitha mekanizmat e duhura, logjistika për një shërbim efikas, me një personel me formim profesional dhe etikë”.

Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve Fier ka vendosur në muajin Shkurt të këtij viti, Këndin e Asistencës së Biznesit të Vogël, i cili në fazat e para të shërbimit të tij, është organizuar nga vetë titullari i këtij institucioni, për t’ju ofruar shërbim të gjithë bizneseve të kësaj kategorie. Pikërisht ka qenë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ajo që u kishte dërguar njoftim në faqen e tatimpaguesve që do të përfshiheshin në skemën e ndryshimit të përgjegjësisë tatimore me tvsh ,duke filluar nga data 1 Prill 2018, por edhe për tatimpaguesit e regjistruar për herë të parë dhe që kërkojnë informacion.

Për Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier, kanë ndryshuar përgjegjësinë tatimore me tvsh, 874 tatimpagues. Kjo Drejtori, në bazë të udhëzimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për periudhën Mars –Maj 2018, nën drejtimin e Drejtorit Rajonal, z. Caku, ka ofruar asistencën ligjore me:

-Trajnime me tatimpaguesit dhe përfaqësuesit e tyre ligjorë në Fier dhe në Lushnjë.

– Vizita te tatimpaguesit në vendbiznes.

-Konsulenca në Këndin e Biznesit të Vogël.

– Njoftime Zyrtare për ndryshimin e përgjegjësisë tatimore

Administrata tatimore, në marrëdhënie të hapur, bashkëpunuese me tatimpaguesin, ka dhënë dhe po vazhdon të japë asistencën e duhur ligjore për të gjithë këta tatimpagues për kushtet ligjore që duhen plotësuar me përfshirjen e tyre në skemën me tvsh për të respektuar afatet e para të deklarimit brenda datës 10 Korrik 2018 për Libra blerje-shitje dhe të deklaratës së tvsh-së brenda datës 14 Korrik 2018.

Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, ofron asistencën ligjore, bashkëpunimin për të gjithë qytetarët, për të gjithë tatimpaguesit e çdo përgjegjësie tatimore të biznesit të vogël dhe të Madh në lidhje me informimin, edukimin, këshillimin, kontrollet tatimore, ndjekjen e ecurisë së bizneseve mbi procedurat dhe ndryshimet Ligjore, duke zbatuar detyrat funksionale që ndiqen brenda kësaj Drejtorie në shërbim të qytetarëve dhe tatimpaguesve.

“Vihet re një forcim dhe bashkëpunim i frytshëm”, – shprehet Drejtori Tatimeve, Oltion Caku, – “i marrëdhënies administratë tatimore – tatimpagues, deri në vetrespektimin, disiplinimin, dhe zbatimin e ligjit tatimor, si zbatues nga të dyja palët në funksion të zhvillimit të bizneseve që përfshin Drejtoria Rajonale Tatimore Fier”.

“Do të vazhdohet me prioritet për të rritur më tej treguesit ekonomikë dhe performancën e Drejtorisë Rajonale Tatimore Fier”, përfundon ai.

Kristaq Thanasi