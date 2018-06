Të duash dhe të dashurosh, a janë e njëjta gjë?

Të duash dhe të dashurosh janë të dyja ndjenja të mrekullueshme, por të ndryshme.

Saint-Exupéry përmes veprës së “Princit të vogël” na dhuron një pasazh të bukur që sot po jua propozojmë me qëllimin për të hedhur dritë mbi këtë realitet emocional që na përket të gjithëve.

Të dashuroj, – tha Princi i vogël

Edhe unë të dua, – u përgjigj trëndafili.

Por nuk është e njëjta gjë, – ia ktheu ai. – Të duash do të thotë të zotërosh diçka nga dikush. Do të thotë të kërkosh tek të tjerët atë që mbush pritshmëritë personale. Të duash do të thotë që të dëshirosh diçka që nuk na përket për t’u plotësuar. Të duash do të thotë të shpresosh, të lidhësh gjërat me personat sipas nevojave. Nëse duam dikë, kemi disa pritshmëri. Nëse personi tjetër nuk na jep atë që presim, mbetemi keq.

Të dashurosh do të thotë të dëshirosh më të mirën për tjetrin edhe atëherë kur motivet janë të ndryshme. Të dashurosh është t’i lejosh tjetrit të jetë i lumtur edhe atëherë kur rruga e tij është e ndryshme nga e jona. Është një ndjenjë pa interes që lind nga vullneti i të dhuruarit, i të ofruarit plotësisht nga thellësia e zemrës.

Për këtë arsye dashuria nuk do të jetë kurrë një burim vuajtjeje. Kur një njëri thotë që ka vuajtur nga dashuria, në fakt ka vuajtur nga të dashurit. Vuhet nga shkaku i lidhjes. Nëse dashurohet vërtet, nuk mund të ndihesh keq, sepse nuk presim asgjë nga tjetri. Kur dashurojmë e ofrojmë veten tonë pa kërkuar asgjë në këmbim, për faktin e vetëm të kënaqësisë së “të dhënit”.

Mund të dashurojmë dikë vetëm atëherë kur e njohim me të vërtetë, sepse të dashurosh do të thotë të bësh një kërcim në boshllëk, t’ia besosh jetën dhe shpirtin. Shpirti nuk mund të dëmshpërblehet. Të njihesh do të thotë cilat janë gëzimet e tjetrit, cila është qetësia, cilat janë mëritë, beteja dhe gabimet e tij.

Dashuria shkon përtej mërive, betejave dhe gabimeve dhe nuk është prezente vetëm në momente të gëzueshme. Të dashurosh do të thotë të besosh plotësisht tek fakti se tjetri do të jetë gjithmonë, çfarëdo që të ndodhë. Të dashurosh do të thotë që nuk do të ndryshojmë me kalimin e kohës, as përmes stuhive dhe as përmes dimrave. Dhe për ta shkëmbyer gjithë këtë dashuri lipset të hapësh zemrën dhe ta lesh veten të dashurohesh.

Tani e kuptova, – u përgjigj trëndafili pas një pause të gjatë.

Më e mira është ta jetosh, – e këshilloi Princi i vogël.

Një shembull tjetër? Nëse e do një lule, e këput dhe e merr me vete. Nëse e dashuron, përkundrazi e ujit çdo ditë dhe kujdesesh për të.

k.a. / dita