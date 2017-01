Të flasësh në kohën e duhur!

Bedri Islami

Ylli Manjani, ministri i Drejtësisë, u shkarkua nga detyra.

Megjithëse i gjithë prononcimi i tij ishte kundër shefit të qeverisë, Edi Rama dhe sinjal shfajësimi i shefit të tij politik, Ilir Meta, duhet thënë qartë se largimi i tij nga detyra ishte një marrëveshje mes drejtuesve të mëdhenj të koalicionit.

Pa miratimin e Ilir Metës askush nuk mund ta shkarkonte Ylli Manjanin, edhe sikur ai të kishte bërë edhe njëqindenjë kritika të tjera kundër qeverisë.

Miratimi i Ilir Metës për shkarkimin e tij është një kusht i domosdoshëm, dhe sado që ai bëri kujdes, të falenderonte njërin dhe të sulmonte tjetrin, e vërteta mbetet e njejtë: e keqja i erdhi nga brenda, më shumë se sa nga goja e tij.

Të ishte ndryshe, bashkë me Manjanin e ndoshta para tij, do të ishte shkarkuar ministri tjetër lësëist, Koka, kritikat dhe sulmet e të cilit ndaj qeverisë Rama, ishin shumë më të ashpra.

Të ishte ndryshe, nuk do të vendosej si pasardhës i tij një tjetër kritikues i ashpër i vijës Rama. Petrit Vasili, ministri i ri i Drejtësisë, nuk ka qenë më pak kritik ndaj Ramës, sidomos ndaj ministrit të Brendshëm, Tahirit.

Pra, marrëvshja është bërë dypalëshe, dhe si e tillë, ka dy pjesë: të asaj që i del nga vetja, dhe të asaj që i vjen nga shtëpia ku ka qenë dikur dhe të cilën e ka lënë.

Pas-skanet e kësaj rrokullisje mund të jenë të shumta; llogaritë po ashtu, në pamjen e parë të duket se LSI e uli kokën duke ndëshkuar një rebel, por delegoi një rebel edhe më të ashpër; pamja e parë të paraqet një Edi Rama i cili , edhe pse mendohet se nuk ka numrat e duhur, përsëri arriti të bëjë rrokullisjen e një ministri , të cilin, edhe kur ishin bashkë, edhe kur ishin ballë për ballë, nuk e ka pasur qejf.

Por largimi i Manjanit askujt nuk i la shijen e mirë.

Në fakt, shumë kishin pritur një rrokadë në Ministrinë e Brendshme, me largimin e Tahirit. Dhe nuk do të kishte ndodhur asnjë katastrofë, nëse do të largohej. Por ai mbetet ministri që edhe sot, ka kuotat më të larta të besimit kryeministror. LSI nuk e llogariti këtë: kalaja e Edi Ramës ka dy a tre bedena që nuk i jep aq lehtë, e mes tyre, Tahiri.

Dy muaj më parë, në një prononcim të tij, Ylli Manjani, në postin e ministrit, e cilësoi qeverinë Rama, një qeveri suksesi. Ky ishte shikimi i tij, megjithëse atëherë pak kujt ia mbushi mendjen.

Një ditë më parë, menjëherë pas shkarkimit, ish ministri Manjani e cilësoi qeverinë ku bënte pjesë si një qeveri delenxhish, imoralësh, hajdutësh dhe manipuluese. Cilësimet e tij ndaj qeverisë ishin shumë më të ashpra se sa të opozitës dhe mund të jenë më të besueshme, pasi vijnë nga një njeri, i cili, si thuhet në këtë rast, nuk i përket atij proverbit, “ e di luga çka ka veshki”, por ka qenë vetë, brenda në të.

Çfarë ndryshoi në dy muaj jetë qeveritare? Një ministër flet në kohën e duhur, në vendin e duhur dhe me njerëzit e duhur. Kritika e tij për hashashin, për futjen e ushtrisë në “rrethimin “ e tij, nuk kishte asgjë të jashtëzakonshme. Ishte një mendim, i cili, edhe pse dukej se i binte ndesh policisë, vinte kur të korrat po mblidheshin.

Nëse ka qenë kjo arsyeja e largimit të tij, si ai vetë e beson, atëherë është thellësisht i gabuar.

Ylli Manjani, në konferencën e tij të shtypit, tregoi gjëra, ndaj të cilave, ai e kishte për nder nëse do të largohej prej kohe nga kjo qeveri. Duke e ditur se kishte gjashtë muaj që kërkohej koka e tij, pra, edhe para deklaratës së tij për kanabisin, duke e ndjerë veten jashtë rrethit vicioz qeverisës, të ndershëm dhe të pastër, duke e parë se nuk mund ta sillte ndrysh rrotën qeverisëse, ai duhej e mund të rebelohej shumë më tepër, që të ishte më i besueshëm.

Akuzat e tij dhe qëndrimi pas asaj se, për këtë duhen pyetur ndërkombëtarët, nuk i shkon një ministri të drejtësisë, edhe kur është i larguar nga detyra. Ministri i Drejtësisë nuk është një analist i zakonshëm, i cili, për të mos nxjerrë burimin e tij, edhe mund të sjellë akuza të përgjithshme dhe për të gjithë. Ministri i Drejtësisë, nëse kërkon të jetë vetë pjesa drejtuese e këtij sistemi, nuk mund të heshtë për kolegët e tij ministra, të cilët, me dashnoret e tyre, bëjnë pushime tek vilat apo hotelet e Balilit. Këto ministra kanë qenë deri dje kolegët e tij, ka qenë në një sallë mbledhjesh me to, kanë bërë pjesë në të njëjtën qeveri, në të njëjtin kabinet, disa prej tyre janë ende miqtë e tij partiakë, nëse do të vazhdojë të rrijë në LSI.

Një Ministër i Drejtësisë nuk mund të heshtë për shkeljet flagrante të ligjeve themelore të shtetit, për abuzimet e mëdha dhe, kur e largojnë nga detyra, të flasë me terma të përgjithshme. Ai, ose i di gjërat dhe duhet t’i thojë, megjithëse me vonesë; ose duhet të heshtë dhe të mos bëhet një vijë paralele e opozitës, e cila, duke mos qenë në qeveri, ka të drejtën e aluzionit politik e moral.

Luan Rama nuk u druajt të deklarojë se LSI kishte dy rrugë: ose largimin e kryeministrit, ose largimin e Manjanit. Dhe zgjodhi largimin e njeriut të saj. E zgjodhi me vetdije, ndoshta edhe duke paguar një haraç të përkohshëm.

Nëse Manjani , në kohën e duhur, me njerëzit e duhur, burrërisht, do të kishte folur haptas, qoftë edhe tani kur e larguan, besimi ndaj tij dhe LSI do të ishte rritur jashtëzakonisht.

Ai zgjodhi fillimisht heshtjen. Asnjë nga problemet e ngritura pas largimit nuk janë bërë të njohura më herët nga ai. Pas heshtjes, kur gjithçka kishte përfunduar, ai zgjodhi rebelimin e paskaj.

Të gjitha ato akuza mund të jenë të vërteta. Nuk e vë dorën në zjarr për askënd.

Por, për mua, si një njeri i zakonshëm, rebelimi i tashëm , bashkë me akuzat e tashme, nuk janë të besueshme. Ai humbi shansin për të qenë i beueshëm, pasi zgjodhi kohën e vonuar.