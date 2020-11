Të gjithë ikin prej tyre, femrat më të zorshme lindin në këto tre shenja

Gratë në këto tri shenja të zodiakut e kanë shumë të vështirë të krijojnë lidhje dashurie. Ato thjesht kanë një karakter të tillë që ua bën të vështirë mbijetesën në komunitet. Nëse doni dashuri për një jetë të tërë, do të jetë më e vështira, pothuajse e pamundur me to!

Dashi

Gratë në këtë shenjë duhet të kontrollojnë dhe monitorojnë çdo aspekt të marrëdhënies. Nuk ka të bëjë me mosrespektimin si person. Të tilla janë të natyrshme. Ato duhet të planifikojnë gjithçka paraprakisht dhe duan që çdo detaj i marrëdhënies të jetë në vend. Për shkak të vetëbesimit të tyre, ato janë interesantë në fillim, por ai vetëbesim me kalimin e kohës shndërrohet në një natyrë superiore me të cilën do ta keni të vështirë të merreni. Ato nuk do të reagojnë mirë ndaj dikujt që i kërcënon, ndaj dikujt personaliteti i të cilit është po aq i fortë dhe i fuqishëm sa i tyre. Gjëja më e rëndësishme për të mbajtur në mend është se ato nuk duan që marrëdhënia e tyre të jetë një luftë për epërsi.

Virgjëresha

Ekziston një gjë që nuk është tërheqëse për Virgjëreshat – kjo është natyra e tyre kritike dhe gjykuese e fiksuar. Për shkak të filozofisë së tyre perfeksioniste, Virgjëreshat kanë standarde të larta në mënyrë të paarsyeshme. Ajo do të presë që ju të jeni më shumë se sa jeni dhe nuk do të vie keq që ndiheni keq sepse keni tradhtuar pritjet e saj. Ajo beson se ka të drejtë të vendosë standarde të larta dhe nëse vërtet dëshiron të jesh me të, duhet të bësh më të mirën për t’i përmbushur ato.

Akrepi

Nga të gjitha shenjat e zodiakut, gratë në shenjën e Akrepit janë një nga më interesante dhe unike. Ato kanë shumë cilësi. Janë të zgjuara, perceptues, të organizuara dhe të përgjegjshme. Ajo që u mungon është përkushtimi. Ato i bëjnë gjërat në mënyre të caktuar dhe urrejnë kur u duhet të përshtaten me dëshirat e njerëzve të tjerë. Duhet shumë përpjekje dhe përkushtim që një grua si kjo t’i përkushtohet një marrëdhënieje me ty. Shumica e burrave kanë mbetur të zhgënjyer.

h.b/dita