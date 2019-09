Tërmeti, njofton KM: Çdo familje “do kontaktohet për t’u dëgjuar”

Kryeministri Edi Rama ka urdhëruar të gjithë prefektët, Forcat e Armatosura, deputetët dhe ministrat të zhvendosen në Durrës.

Në mbledhjen e sotme me Prefektët në Ministrinë e Mbrojtjes, kreu i qeverisë tha se të gjithë prefektët do të spostohen në Durrës “për të nisur menjëherë komunikimin me qytetarët”, sipas tij.

“Gjëja e parë që kërkoj është që të gjithë ju, edhe prefektët e ardhur nga qarqet e tjera, të spostoheni në Durrës, me synimin që çdo familje që hyn në atë rrethin e parë të stresit dhe që dje gjatë gjithë natës ka qëndruar jashtë të kontaktohet.

Ju të gjithë këtu, plus strukturat atje të Policisë së Shtetit dhe ato të mirëqenies sociale të organizohen dhe shpërndahen në mënyrë të struktura, me destinacione konkrete dhe brenda ditës së sotme, para se të vijë nata, duhen kontaktuar të gjithë, sy më sy. Do të angazhohen edhe deputetët, edhe ministrat, sepse është një moment që kapërcehet me komunikim. Tërmeti është në psikologjinë e njerëzve akoma. Paniku ka kaluar. Nuk jemi në kushtet e rrezikut eminent sot. Çdo shtëpie e prekur të ketë dosjen e vet, të firmoset dhe të kalojë për trajtim te emergjencat për fazën e rehabilitimit“, tha ai.

